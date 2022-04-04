Літнє пекло прийшло несподівано: в Єгипті туристів накрило спекою в +41°C

Повернення туристів на свої курорти Єгипет відзначив поверненням «дуже спекотної» погоди: у деяких регіонах вона підніметься до +38 і навіть до +41 ° C і вище. В основному це, щоправда, стосується міст екскурсійної програми на півдні Єгипту, але й на курортах Червоного моря температура зашкалює за +30-35 градусів.

Метеорологічне управління Єгипту пообіцяло «дуже спекотну» погоду у Верхньому Єгипті, та «спекотну» у Великому Каїрі, Нижньому Єгипті та Південному Синаї. Зокрема, у Каїрі очікується +32 градуси. Ще спекотніше в тих містах, що туристи відвідують на «давньоєгипетських» екскурсіях – у Луксорі та Абу-Сімбелі очікується +40 градусів, а в Асуані навіть +41°C.

Що стосується курортів, то в Шарм-ель-Шейху в понеділок туристам обіцяно +33 градуси вдень і 24 ° C вночі. У Хургаді +34°C вдень і +23°C градуси вночі, у «сусідньому» Марса-Аламі – близько 33-22 градуси.

При цьому спекотна погода на курортах триватиме весь тиждень – у Хургаді в середу обіцяють спеку до +36°C, а в середньому очікується не нижче +30°C. Вода у морі – +23 градуси. У Шарм-ель-Шейху також спека +32-34 градуси протримається весь тиждень. Туристів традиційно попереджають про високий індекс сонячної активності та закликають не забувати про захист від сонця.

Згідно з прогнозом спека спаде лише наступного тижня. Але й те, погода залишиться літньою – на курортах буде +26-28°C.

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