ГоловнаЄгипетЛітнє пекло прийшло несподівано: в Єгипті туристів накрило спекою в +41°C
ЄгипетТуризм

Літнє пекло прийшло несподівано: в Єгипті туристів накрило спекою в +41°C

Гліб Парфененко
Літнє пекло прийшло несподівано: в Єгипті туристів накрило спекою в +41°C

Повернення туристів на свої курорти Єгипет відзначив поверненням «дуже спекотної» погоди: у деяких регіонах вона підніметься до +38 і навіть до +41 ° C і вище. В основному це, щоправда, стосується міст екскурсійної програми на півдні Єгипту, але й на курортах Червоного моря температура зашкалює за +30-35 градусів.

Метеорологічне управління Єгипту пообіцяло «дуже спекотну» погоду у Верхньому Єгипті, та «спекотну» у Великому Каїрі, Нижньому Єгипті та Південному Синаї. Зокрема, у Каїрі очікується +32 градуси. Ще спекотніше в тих містах, що туристи відвідують на «давньоєгипетських» екскурсіях – у Луксорі та Абу-Сімбелі очікується +40 градусів, а в Асуані навіть +41°C.

Що стосується курортів, то в Шарм-ель-Шейху в понеділок туристам обіцяно +33 градуси вдень і 24 ° C вночі. У Хургаді +34°C вдень і +23°C градуси вночі, у «сусідньому» Марса-Аламі – близько 33-22 градуси.

При цьому спекотна погода на курортах триватиме весь тиждень – у Хургаді в середу обіцяють спеку до +36°C, а в середньому очікується не нижче +30°C. Вода у морі – +23 градуси. У Шарм-ель-Шейху також спека +32-34 градуси протримається весь тиждень. Туристів традиційно попереджають про високий індекс сонячної активності та закликають не забувати про захист від сонця.

Згідно з прогнозом спека спаде лише наступного тижня. Але й те, погода залишиться літньою – на курортах буде +26-28°C.

Для тих, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Лікар назвав фрукти, вживання яких сприяють набору ваги».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleРосіяУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19коронавірусВійна РФ проти УкраїниЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал