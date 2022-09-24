Хургада чи Шарм-ель-Шейх: який курорт Єгипту найкращий

Збираєтесь до Єгипту, але не знаєте, який із курортів вибрати? Чи суттєва різниця між відпочинком у Шарм-ель-Шейху та Хургаді? Хто з них виграє за розвагами, пам’ятками та дайвінгом? Насправді, і у Шарм-ель-Шейха, і у Хургади є свої плюси та мінуси, явні переваги та певні нюанси. Давайте розберемося до них детально.

Географічні відмінності

Шарм-ель-Шейх розташований на самому краю Синайського півострова, його центр у бухті Наама-Бей. Це місце ще називають єгипетським та арабським Лас-Вегасом, можна відразу уявити його дух та атмосферу.

Хургада знаходиться на західному узбережжі Червоного моря, витягнута вздовж берегової лінії. Кожен готель – практично маленьке містечко по сусідству з іншими, а довкола – пустеля.

І в Хургаді, і в Шармі на туристів чекають прекрасне (хоч і дуже солоне) Червоне море, пекуче сонце, кальян, морепродукти, верблюди та арабські ночі.

Шарм – для любителів тусуватися

Шарм-ель-Шейх варто вибрати любителям тусовок, руху, нічного життя, міського ритму. У якому б готелі ви не зупинилися, опинитеся в самому центрі подій. Вдень на вас чекають пекуче сонце і пляжний відпочинок, розмірене проведення часу, а з настанням темряви все оживає, вулиці загоряються тисячею вогнів, з усіх боків грає музика, і так – до ранку.

Тут знаходиться відомий у всьому світі (деякі навіть кажуть, що найкращий) нічний клуб Pacha Sharm el Sheikh. У його стінах щодня грають живі мережі найвідоміші діджеї, у тому числі частенько David Guetta та Armen Van Buгren. Але будьте готові до того, що якщо ви зупинилися в самому центрі, то і в номері готелю чутимете відлуння дискотек майже до світанку.

Хургада – сімейним туристам

Хургада підходить для сімейного відпочинку. Кожен готель, як правило, має величезну територію. За їх межами розваг мало, лише кілька ресторанів, магазинів та невеликий ринок. Тому все продумано так, щоб ви отримали максимум не виходячи за ворота. У кожному готелі кілька басейнів, кафе, закусочних та ресторанів.

Якщо у вас «все включено», можна цілий день тільки робити, що переходити з одного місця в інше, куштувати незліченні страви та напої. Можуть бути також водні гірки та атракціони. Обов’язково організована анімація для дітей та дорослих протягом дня та вечорами: заняття спортом, ігри, вистави, дискотеки.

Визначні пам’ятки

Якщо ви їдете до Єгипту з метою подивитися на піраміди, Каїр та Гізу, Луксор та Долину Царів, краще вибрати Хургаду. Вона знаходиться значно ближче до них, ніж Шарм-ель-Шейх, є маса одноденних турів. І, звичайно, піраміди та Карнакський храм у Луксорі варті того, щоб їх побачити.

З Шарм-ель-Шейха можна взяти екскурсію на гору Сінай (починається глибокої ночі) та зустріти там світанок. Кілька годин ви всією групою підіймаєтеся на гору, а потім втомлені, але щасливі, чекаєте зорі на самій вершині. Це неповторні враження, варто спробувати щонайменше один раз у житті.

У Шарм-ель-Шейху навіть на загальному пляжі плавати з маскою значно цікавіше. Навколо сотні рибок найрізноманітніших кольорів.

Дайвінг та снорклінг

Обидві розваги доступні і в Хургаді, і в Шарм-ель-Шейху, але краще щодо цього останній. У Хургаді є можливість поїхати на острови Магавіш та Гіфтун. Можна займатися снорклінгом і біля самого берега або неподалік нього, побачити рибок і корали, але, відверто кажучи, не дуже багато.

У Шарм-ель-Шейху навіть на загальному пляжі плавати з маскою значно цікавіше. Навколо сотні рибок найрізноманітніших кольорів. Будьте обережні, не чіпайте їх, а також палі під місток: на руках можуть залишитися опіки. Окреме задоволення – екскурсія до національного парку «Рас-Мохаммед». Тут можна зайнятися дайвінгом, плавати вздовж барвистих коралових стін та серед рибок.

Резюме

В іншому суттєвих відмінностей між Шарм-ель-Шейхом та Хургадою, мабуть, немає. Крім перерахованого вище, і там, і там на вас чекають прекрасне (хоч і дуже солоне) Червоне море, пекуче сонце, кальян, морепродукти, верблюди та арабські ночі.