Експерти розповіли, чи небезпечно відпочивати на єгипетських та інших улюблених багатьма курортах

Після трагедії у Хургаді одне з перших питань: як часто акули нападають на людей?

Цього тижня у Хургаді сталася жахлива історія: акула напала на 23-річну молоду людину з Росії. Володимир Попов, за словами очевидців, не мав шансів. Морський хижак підплив до нього непомітно і за кілька хвилин позбавив хлопця життя.

За деякими припущеннями, акулу бачили за кілька днів до того, що сталося: вона плавала неподалік пірсу і ганялася за дрібними рибками. Як хижак потрапив на пляж, сповнений туристів? За однією з версій, співробітники готелю прибрали із води сітки, які мають захищати від акул.

Ця історія далеко не перша, коли хижаки, які рідко нападають на людей, стають винуватцями трагедій у зоні відпочинку.

Січень 2023, Мексика

Ловець молюсків загинув під час рутинної роботи: чоловік пірнув на шість метрів, щоб зібрати врожай, але в цей момент на нього напала акула. Як розповідав колега ловця, хижак виник ніби звідки і миттєво відкусив чоловікові голову. У бідолахи не було жодного шансу.

Лютий 2023, Австралія

Що може статися, коли друзі вирішили остудитись у невеликій річці після прогулянки на каяках? Виявляється навіть у таких водах можна зустріти небезпечного хижака. Так сталося з юною місцевою мешканкою, у річці на неї накинулася акула-бик. Цей вид іноді запливає з моря в річки і полює на мілководді. Поранену дівчину витягли на берег, коли вона ще дихала, але до приїзду медиків дівчина не дожила.

Лютий 2022 року, Сідней

На пляжах Сіднея нападів акул не було вже 60 років, але несподівано на місцевого жителя, який вирішив поринути у спекотний день, накинувся хижак. Очевидці з жахом згадують, що це виглядало так, наче машина впала у воду. Один сплеск — і молодик пішов під воду. Акула вбила його миттєво.

Червень 2019 року, Багами

Цей випадок би підійшов для сценарію фільмів жахів. Так, приблизно раз на рік в одній із країн акули нападають на людей, але того дня дівчина стала жертвою кидка не однієї, а трьох акул. 21-річна Роуз плавала недалеко від берега, але не почула, як батьки кричать їй, що поряд знаходиться акула.

Хижаки роздерли жінку, вона померла від отриманих травм.

Липень 2011 року, Сейшели

Цей випадок – ілюстрація справжньої недбалості. 1 серпня акула підпливла надто близько до берега і напала на 36-річного француза. Після трагедії пляж мали закрити, але власники готелю на березі вирішили, що це непорозуміння позбавить їхнього прибутку. Лише за два тижні хижак знову опинився в місцях, де купалися відпочиваючі. На цей раз жертвою акули став 30-річний англієць Ян.

Він займався серфінгом, коли акула скинула його з дошки у воду та відірвала чоловікові руку. Хижака вдалося відігнати, а хлопця витягли на берег, але незабаром він помер від травм.