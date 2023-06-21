Єгипет оголосив про нову багаторазову візу та ціни

Істотних змін у візову політику внесла єгипетська влада. Згідно з офіційним вісником МВС Єгипту, з 18 червня 2023 року країна запустила нову багаторазову візу для іноземців, дійсну протягом п’яти років.

Розглянемо, які ціни встановили єгиптяни на багаторазову візу та терміни безперервного проживання у країні.

Міністерство внутрішніх справ Єгипту уточнило, що власники цих віз можуть перебувати в Єгипті до 90 днів у рамках однієї поїздки. Мета зміни – залучення більшої кількості твердої іноземної валюти в країну з огляду на її жорсткий поточний дефіцит у республіці. З іншого боку, нова пропозиція надає додаткові можливості для іноземців. Послуга буде цікава туристам-зимівникам, активним мандрівникам та підприємцям, які замислюються над довгостроковими можливостями в країні на півночі Африки.

Щодо ціни, то влада прийняла рішення просити з усіх заявників, незалежно від їхнього віку та громадянства, $700. А ось збори за інші типи віз вартістю $25 і $60, включаючи електронні, а також візи на перебування в країні, залишаються без змін, додали у відомстві.

Нагадаємо, у березні 2023 року Єгипет спростив візові вимоги для туристів із різних країн у рамках своїх зусиль щодо розвитку турсектору. М’які вимоги для отримання туристичних віз пред’являються для громадян Китаю, Ірану, Індії, Туреччини, Марокко, Алжиру та Ізраїлю.

За даними, опублікованими Міністерством туризму та старожитностей, кількість мандрівників, які відвідали Єгипет минулого року, становила понад 11.7 млн осіб. Це на 46.2% більше, ніж у ковідному 2021 році (8 млн. осіб). Відповідно до оптимістичних місцевих очікувань чиновників, за підсумками 2023 року кількість відпочиваючих у країні пірамід зросте на 28%, тобто. досягне позначки 15 млн осіб.