Візові центри зникнуть, а отримати шенгенську візу можна буде не виходячи з дому

Візові центри незабаром зникнуть, а отримати шенгенську візу можна буде, не виходячи з дому. Такий результат процедур повної цифровізації процесу отримання віз представили в європейських ЗМІ. При цьому процес, за оцінкою експертів, триватиме кілька років, але все може статися вже в найближчому майбутньому — Євросоюз уже розпочав роботу.

Першим кроком, як запевняють експерти, став ухвалений закон про цифровізацію візової процедури, який пройшов у парламенті ЄС. Нагадаємо, суть його зводиться до того, щоб відмовитися від «паперових» віз та видавати шенген лише у цифровій формі (подробиці читайте тут).

Влада ЄС упевнена — шляхом «цифровізації» можна піти й далі. «Заявки на отримання візи будуть оброблятися на єдиній онлайн-платформі, яка також повідомлятиме заявникам, до якої країни вони отримають візу, у разі поїздок до кількох країн. Нова система також призначена для гармонійної роботи з екосистемою систем та баз даних ЄС щодо управління кордонами. Створення всього процесу отримання шенгенської візи онлайн для мандрівників, яким вона потрібна для відвідування будь-якої з 27 держав-членів, не лише полегшить життя заявникам, вимагаючи від них менших зусиль і витрат, але також покращить безпеку в ЄС», – заявили депутати Європарламенту.

Першим плюсом цифровізації шенгенських візових процедур при цьому експерти назвали те, що оцифрування процедур подання заяви на отримання шенгенської візи означає, що туристам більше не потрібно буде йти до посольства, візового центру чи консульства, щоб подати необхідні документи та форму заяви. Вони зможуть просто заходити на сайт системи, заповнювати всі заявки, після чого їм залишиться лише завантажити необхідні документи для отримання шенгенської візи, у тому числі відсканований паспорт, нещодавню фотографію, страхову туристичну суму на суму 30’000 євро та інші відскановані документи. При цьому система за ідеєю підкаже користувачеві, якщо він заповнить щось помилково. Поки щоправда такого сайту не існує — навіть у режимі тестової версії.

“Кожен заявник повинен подати заповнену форму заявки з використанням платформи подання заявок ЄС, включаючи заяву про справжність, повноту, правильність і надійність поданих даних, а також заяву про правдивість і надійність зроблених заяв”, – також заявили в Європарламенті.

Особисто туристи повинні тільки з’явитися в центр збору біометричних даних при першому зверненні за візою, щоб здати відбитки пальців і сфотографуватися, але це відбуватиметься лише раз на п’ять років, поки вони звертаються за візою з тим самим документом.

Щойно заявку буде оброблено, туристам електронною поштою надішлють інформацію про результати розгляду заявки. Причому й саму візу їм уже не треба наклеювати до паспорта — вона видаватиметься у цифровому вигляді у вигляді 2D-штрих-коду, криптографічно підписаного Центром сертифікації підписів країни (CSCA) держави-члена, який видав візу.

Що важливо — туристів запевняють, що нововведення не тільки не зробить візу дорожчою, а й здешевить її.

Однак поки що це «теоретичні викладки». Як заявили в Європарламенті, для створення та функціонування платформи потрібно не менше п’яти років. А з огляду на досвід впровадження інших систем — швидше за все і більше.