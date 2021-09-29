Тепер оформлення туристичних віз в Єгипет стало ще простіше

Уряд Єгипту встановило нові правила, щоб заохотити більше туристів різних національностей відвідати Єгипет і насолодитися його численними туристичними місцями.

Онлайн-портал електронної візи підтримує вісім мов, відповідає на кілька туристичних запитів, забезпечує безпечну електронну оплату і видає візи протягом 24 годин.

Ще 28 країн були додані до вже існуючого списку з 46 національностей, які можуть отримати туристичну візу онлайн і після прибуття в будь-який порт Єгипту – в цілому тепер 74 національності.

Туристи, які мають діючу візу з країн Шенгенської зони, Великобританії, США, Японії, Австралії, Нової Зеландії або Канади, можуть отримати туристичну візу після прибуття в Єгипет.

Для отримання додаткової інформації про 74 національностей і подачі заяви на отримання електронної візи відвідайте це посилання