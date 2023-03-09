ОАЕ дозволили сім’ям отримувати багаторазову туристичну візу на 5 років

Об’єднані Арабські Емірати запровадили туристичну візу терміном на п’ять років для багаторазового в’їзду до країни для сімей з дітьми віком до 18 років, повідомляє Emarat Al Youm.

За даними Федерального управління з ідентифікації, громадянства, митної та портової безпеки ОАЕ (ICP), для отримання візи не буде потрібно порука спонсора.

Федеральне управління заявило, що багаторазова віза видається громадянам усіх країн без поруки спонсора, що дозволяє перебувати в країні протягом 90 днів безперервно і може бути продовжена один раз на аналогічний термін.

“При продовженні термін перебування не повинен перевищувати 180 днів поспіль на рік. Турист повинен в’їхати в країну протягом 60 днів з дати видачі дозволу на в’їзд, щоб уникнути його анулювання”, – зазначається у повідомленні.

Діти (до 18 років) вважаються такими, що супроводжують одержувача послуги, в той час, як особи віком від 18 років повинні подати заяву на себе.

Вартість фінансової гарантії для туристичної візи становить 3025 дирхамів, а загальна сума зборів становить 750 дирхамів, включаючи медичну страховку.

Що потрібно для отримання візи:

виписка з банківського рахунку — вона має бути подана у вигляді офіційного документа (з печаткою та кольоровим штампом) з банку — за останні 6 місяців з балансом у розмірі 4 тисячі доларів;

медична страховка. Вона має бути видана в ОАЕ, а її тривалість має становити 180 днів.

Віза вважається недійсною, якщо клієнт порушує термін, вказаний для перебування у країні.

Раніше було названо незвичайні заборони в ОАЕ, про які туристам краще знати.