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Велика Британія збирається ввести плату за в’їзд для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Великобританія, за Європейським Союзом, планує запровадити “в’їзний податок” для мандрівників.

Як пише CNN Travel, запровадити систему ETA (електронний дозвіл на в’їзд) планують до кінця 2024 року. Вартість такого дозволу має становити 10 фунтів стерлінгів (близько 465 гривень). Діятиме воно протягом двох років.

При цьому зазначається, що, швидше за все, такий платний електронний дозвіл мають отримувати лише мандрівники, які можуть в’їжджати до Сполученого Королівства без віз. Громадяни країн, яким необхідно оформлювати британську візу, зокрема українці, в’їжджатимуть до країни за старою схемою – через оформлення візи у посольстві чи консульстві.

На даний момент влада Великобританії опрацьовує деталі, як саме діятиме система.

Аналогічні системи у США та ЄС

Великобританія – далеко не перша країна, яка вводить електронні дозволи на в’їзд для туристів, які подорожують безвізом.

Так, Електронна система авторизації поїздок (ESTA) діє в США ще з 2009 року для мандрівників, які в’їжджають авіатранспортом або морем, з 2022 року її поширили і на тих, хто перетинає американський кордон землею. Вартість такого дозволу становить 21 долар США (близько 775 гривень), він діє протягом 2 років. Оскільки громадянам України для в’їзду до США потрібна віза, на них ця вимога не поширюється.

Тим часом, Європа ось-ось запровадить Систему авторизації в’їзду до Європи (ETIAS) вартістю 7 євро (близько 280 гривень), такий дозвіл видаватиметься на три роки. Спочатку система ETIAS мала бути запущена до 2021 року, але старт роботи кілька разів переносився. У лютому 2023 року Євросоюз ухвалив рішення відкласти дату запуску системи ETIAS на 2024 рік замість кінця 2023 року. Зазначимо, що оскільки для України діє безвіз із ЄС, українцям також доведеться оформлювати такий дозвіл.

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