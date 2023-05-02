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Єгипет накриває погодна аномалія: метеорологи попередили туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет чекає депресія

Єгипет накриває погодна аномалія: як попередили туристів місцеві метеорологи, на курортах та в більшій частині міст, які туристи відвідують з екскурсіями, вже настає літня пекельна спека – температура підходить до +35 градусів. Водночас у низці інших місць, куди також у туристів дуже популярні екскурсії, навпаки фіксується вкрай холодна погода, аж до заморозків.

Так, Метеорологічне управління Єгипту попередило про підвищення температури в деяких провінціях Єгипту, в тому числі відвідуваних туристами. Спека сягає максимум до 35 градусів. Наприклад, спекотну погоду прогнозують у Луксорі та Абу-Сімбелі, у першому днем очікується +34 градуси, а у другому – +33. Жарко і в Каїрі, правда «всього» +28.

Спекотна погода відзначена також і на курортах. У Хургаді та Марса-Аламі на туристів очікує +31 градус, майже така ж погода в Шарм-ель-Шейху – +30. Для цього часу це досить високі температури – відзначають місцеві метеорологи.

У той же час, туристів, які зібралися на екскурсії з Шарм-ель-Шейха вони попередили окремо: у гірських районах Сина температура залишається холодною, місто Святої Катерини виявилося найхолоднішою точкою Єгипту, на світанку фіксуються навіть заморозки до мінусових температур.

Втім, як заявив генерал-майор Тарік Абед, голова міста Святої Катерини, “туристичні поїздки на гору Мойсея працюють у звичайному режимі і не постраждали”. Однак туристам, які вирушають зустріти там світанок, варто враховувати, що в місті Святої Катерини температура на світанку близько +5 градусів, а на горі – і того нижче температура -2 при швидкості вітру близько 6 км/год.

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