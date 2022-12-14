Для російських туристів почали перекривати повітряний шлях до Єгипту

Йорданія почала відмовляти російським авіакомпаніям у прольоті через свій повітряний простір, таким чином перекривши шлях російським туристам на курорти Єгипту.

Як повідомляє Telegram-канал про російський авіаційний ринок “Авіаторщина”, на даний момент кілька російських перевізників використовують йорданське небо під час польотів до Єгипту через заборону літати літаками з подвійною реєстрацією через Туреччину. Але починаючи з минулого тижня авіавлада Йорданії припинила їм затверджувати програми з прольотами у своєму повітряному просторі, розповіли виданню одразу два джерела.

Повідомляється, що першою авіакомпанією, яка зіткнулася з відмовою у прольоті, стала російська Nordwind, яка вже припинила виконувати рейси над Йорданією. Після неї постраждала також російська i-Fly – їй не погодили прольоти в йорданському небі з 15 грудня 2022 року.

За словами співрозмовника видання, авіавлада Йорданії виставила для російських авіакомпаній нову вимогу – їм тепер потрібно надати авіастрахування перед третіми особами з перестрахуванням на англійському ринку, проте така послуга зараз закрита для Росії через санкції.

Таке рішення в “Авіаторщині” пояснюють тим, що влада Йорданії не вірить у можливості російських страхових компаній, де були застраховані літаки після їх переведення до вітчизняного реєстру, у разі будь-якої події відшкодувати завдану шкоду. Крім того, Йорданія тепер також передумала пускати у своє небо літаки російських авіакомпаній із подвійною реєстрацією.

“Таким чином, як мінімум у двох перевізників через дії Йорданії утворилися суттєві складнощі з польотами до Єгипту. Вони не можуть пролітати через Туреччину, Саудівську Аравію, а тепер і Йорданію. Крім того, для всіх російських перевізників закрито Сирія”, – зазначає видання.

В результаті Nordwind, яка виконувала рейси на літаках Boeing 737-800 з подвійною реєстрацією з регіонів Росії на єгипетські курорти на користь туроператора Pegas Touristik, була змушена скасувати всі рейси в Хургаду та Шарм-ель-Шейх. Туроператор пересаджує туристів на рейси турецької авіакомпанії Southwind з пересадкою в Анталії.

Друга авіакомпанія – i-Fly, за інформацією “Авіаторщини”, не планує відмовлятися від польотів до Єгипту (рейси виконуються літаками Airbus A330). Попередньо, з 15 грудня вона почне літати до Хургади та Шарм-ель-Шейха за новими маршрутами в обліт Саудівської Аравії з півдня, що суттєво збільшить тривалість рейсів.

Після початку Росією повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року, Євросоюз, США та безліч інших країн запровадили жорсткі санкції проти РФ, які, зокрема, торкнулися сектору російської цивільної авіації.

Зокрема, ЄС закрив свій повітряний простір для всіх російських авіакомпаній, а багато авіаперевізників світу припинили літати до Росії. Окрім того, Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків усіх російських авіакомпаній.

У серпні 2022 року стало відомо, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою “Аерофлот”, почали розбирати літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

Восени 2022 року британська компанія Skytrax виключила всі російські авіакомпанії зі свого рейтингу найкращих авіаперевізників 2022 року, який вважається найпрестижнішим в авіаційній галузі.