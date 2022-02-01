Ціни на травневі свята до Єгипту зрівняли з цінами на Домінікану

Туристів лякають ціни на тури до Єгипту на травневі свята. «Я на цей період забронювала Sentido Reef Oasis Sense Aqua Park Resort 5 * на трьох дорослих і одну дитину на 8 днів за 150 тис. грн. Це прямі помірні ціни для Єгипту», – розповідає турагент Наталія.

20 грудня минулого року тур у цей популярний у українців готель на новорічні свята на 10 днів коштував 70 тис. грн. на двох. Якщо бронювати його зараз на дати вильоту з 30 квітня по 1 травня, відпочинок коштуватиме вже 110 тис. грн. на двох – на 40 тис. грн. дорожче.

«На весну, особливо на травневі, ціни на гарні готелі в Шарм-ель-Шейху на рівні Домінікани. Продавати неможливо. Була пара запитів, але люди шоковані. На зиму говорять дешево, тільки холодно через вітер», – підтверджує турагент Тетяна.

Дійсно, зараз 10-денний відпочинок в Єгипті в п’ятизірковому готелі на все включено з вильотом з Києва на найближчі дати коштує від 19 тис. в Хургаду і від 24 тис. грн. у Шарм-ель-Шейх. Тобто від 9 до 12 тис. грн. на людину. Якщо летіти в період з 30 квітня до 1 травня, то мінімально можна вкластися в 40 тис. грн. на двох.

Для прикладу можна навести вартість відпочинку у п’ятизірковому готелі Домінікани. Ціна на 10 ночей з вильотом 7-10 лютого буде приблизно від 90 тис. грн. на двох на все включено.

При цьому, як зазначають турагенти, багато готелів Хургади та Шарм-ель-Шейха занепали і потребують ремонту. «З п’ятизірковими готелями Домінікани не порівняти. Думаю, щойно всі з’їздять по одному разу до Єгипту, побачать, як там стало, ціни почнуть знижуватися», – додають експерти.