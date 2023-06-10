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ЄгипетТуризм

Бити в ніс і дряпати очі: що робити, якщо напала акула

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Бити в ніс і дряпати очі: що робити, якщо напала акула

Після нападу акули на росіянина в Хургаді туристи стали цікавитися, в яких водах часто нападають хижаки, як убезпечити себе і що робити, якщо все-таки небезпека не вдалося уникнути. Редакція підготувала відповіді на найпопулярніші запитання.

Музей Флориди в США збирає інформацію про випадки нападу акул у всьому світі. За минулий рік було зафіксовано 89 укусів, з яких 57 не були спровоковані людиною та ще 32 викликані поведінкою людей. Загалом загинуло дев’ятеро людей. Більшість випадкових контактів людини і акули припала на США – 41 інцидент. Далі йде Австралія (9 випадків), по два зафіксовано в Єгипті та ПАР, по одному – у Бразилії, Новій Зеландії та Таїланді.

За історію спостережень (приблизно початку XIX століття) топ лідерів виглядає так: Сполучені Штати Америки (1604), Австралія (691) і ПАР (260). Єгипет посідає 12 місце з 24 інцидентам. У другій десятці також є Греція, Індія, Італія, Куба.

Вчені приходять до висновку, що кількість летальних та несмертельних випадків падає. Це довгострокова тенденція, сильний вплив на яку змінює клімат. Кількість таких НП у світі надзвичайно мала, враховуючи колосальний обсяг людей, які обирають відпочинок на морі.

Проте не варто забувати про запобіжні заходи. Не треба плавати одному далеко від берега. Особливу небезпеку становлять піщані мілини. У сутінках і вночі купатися теж небажано, тому що в цей час акули найактивніші. Хижаки чудово відчувають запах крові, тому якщо є відкрита рана, то варто утриматися від купання. Не рекомендується носити блискучі прикраси та одяг та плавати в акваторії, де підгодовують риб.

Якщо ж атака трапилася, треба діяти активно. «Акули поважають розмір та силу», – пишуть вчені. В ідеалі треба вдарити її носом чимось важким. Це дозволить припинити атаку. У виграний час треба щосили пливти до берега. Варто пам’ятати: кожен удар буде менш ефективним. Якщо риба продовжує кусатися, то треба дряпати очі та зябра.

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