Біля узбережжя Єгипту помітили найбільшу у світі акулу

Біля узбережжя єгипетського курорту Марса-ель-Алам помітили китову акулу – найбільшу рибу у світі. Про це пише портал Cairo24.

Акулу побачили кілька дайверів, що поринули у Червоне море. Вважається, що цей вид, незважаючи на свій грізний зовнішній вигляд і значні розміри, не становить небезпеки для людини. Її середня довжина становить 13 метрів, а максимальна вага – 21 тонну.

Харчується така “рибка” переважно планктоном. Китова акула знаходиться на межі зникнення.

Однак не всі єгипетські акули є безпечними для людини. Так, 13 вересня стало відомо про напад хижачки на жінку, яка виявилася громадянкою Єгипту. Постраждала перенесла кілька операцій та втратила руку.