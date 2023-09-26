Всі розділи
ГоловнаЄгипетБіля узбережжя Єгипту помітили найбільшу у світі акулу
ЄгипетТуризм

Біля узбережжя Єгипту помітили найбільшу у світі акулу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Біля узбережжя Єгипту помітили найбільшу у світі акулу
© wikipedia.org

Біля узбережжя єгипетського курорту Марса-ель-Алам помітили китову акулу – найбільшу рибу у світі. Про це пише портал Cairo24.

Акулу побачили кілька дайверів, що поринули у Червоне море. Вважається, що цей вид, незважаючи на свій грізний зовнішній вигляд і значні розміри, не становить небезпеки для людини. Її середня довжина становить 13 метрів, а максимальна вага – 21 тонну.

Харчується така “рибка” переважно планктоном. Китова акула знаходиться на межі зникнення.

Однак не всі єгипетські акули є безпечними для людини. Так, 13 вересня стало відомо про напад хижачки на жінку, яка виявилася громадянкою Єгипту. Постраждала перенесла кілька операцій та втратила руку.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

На пляжі Хургади прийшла гігантська акула

Єгипет
Гігантська китова кита припливла до популярних пляжів Хургади, привертаючи...

Охорона готелю в Єгипті не повірила попередженню про появу небезпечної акули біля берега

Єгипет
Напад акули на туристку на єгипетському курорті в Дахабі...

Після нападу акули в Єгипті влада закрила пляжі: названо ім’я туристки, яка втратила руки, та назва готелю

Єгипет
Влада курортного Шарм-ель-Шейха в Єгипті вирішила закрити один із...

Новий напад акули на туристів у Єгипті: хижак відкусив жінці руку

Єгипет
Акула напала на дівчину на єгипетському курорті Дахаб за...

На пляжі Іспанії акула напала на туриста

Іспанія
Відвідувач пляжу в іспанському муніципалітеті Оліва, провінція Валенсія, пережив...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму