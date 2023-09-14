Новий напад акули на туристів у Єгипті: хижак відкусив жінці руку

Акула напала на дівчину на єгипетському курорті Дахаб за 100 кілометрів на північ від Шарм-ель-Шейха. Внаслідок події постраждала отримала серйозне поранення руки, яку медикам довелося ампутувати.

За словами очевидця, акула вкусила дівчину за руку, після чого постраждалу госпіталізували у непритомному стані. Чоловік поділився, що спочатку помітив, як персонал готелю виносить жінку на руках, ран не було видно.

“Пізніше мені сказали, що на дівчину напала акула, вкусила її за плече. А далі всі катери з лагуни з гарпуном ганялися за акулою близько двох годин. Сумніваюся, що її спіймали, швидше за все, просто прогнали”, – розповів очевидець.

Інші очевидці розповіли, що дівчина з хлопцем плавала у зоні буйків на пляжі готелю. Вдалині побачили рибу, вирішили, що це тунець, і лишилися на місці. Але то була чотириметрова акула, яка напала на туристку. Її екстрено дістали з води та передали лікарям. За словами очевидців, у тому місці, де має бути рука, звисали закривавлені шматки плоті.