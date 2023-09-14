Всі розділи
ГоловнаЄгипетНовий напад акули на туристів у Єгипті: хижак відкусив жінці руку
ЄгипетТуризм

Новий напад акули на туристів у Єгипті: хижак відкусив жінці руку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дівчині ампутували руку після нападу акули на курорті Єгипту

Акула напала на дівчину на єгипетському курорті Дахаб за 100 кілометрів на північ від Шарм-ель-Шейха. Внаслідок події постраждала отримала серйозне поранення руки, яку медикам довелося ампутувати.

За словами очевидця, акула вкусила дівчину за руку, після чого постраждалу госпіталізували у непритомному стані. Чоловік поділився, що спочатку помітив, як персонал готелю виносить жінку на руках, ран не було видно.

“Пізніше мені сказали, що на дівчину напала акула, вкусила її за плече. А далі всі катери з лагуни з гарпуном ганялися за акулою близько двох годин. Сумніваюся, що її спіймали, швидше за все, просто прогнали”, – розповів очевидець.

Інші очевидці розповіли, що дівчина з хлопцем плавала у зоні буйків на пляжі готелю. Вдалині побачили рибу, вирішили, що це тунець, і лишилися на місці. Але то була чотириметрова акула, яка напала на туристку. Її екстрено дістали з води та передали лікарям. За словами очевидців, у тому місці, де має бути рука, звисали закривавлені шматки плоті.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

ТОП-10 готелів Єгипту з найкращим заходом у море

Готелі
Туроператори назвали ТОП-10 готелів Єгипту із найзручнішими пляжами, у...

На пляжі Іспанії акула напала на туриста

Іспанія
Відвідувач пляжу в іспанському муніципалітеті Оліва, провінція Валенсія, пережив...

Відпочинок без дітей: ТОП-10 найкращих пляжних готелів Єгипту для дорослих

Готелі
Більшість популярних пляжних готелів Єгипту орієнтована на сімейний відпочинок...

У Єгипті закрили пляжі через акулу

Єгипет
Як повідомляє Al-Masry al-Youm, у Єгипті на популярному курорті...

Знову акула: у Єгипті терміново закрили пляжі популярного курорту, туристи налякані

Єгипет
У Єгипті акула знову налякала туристів на популярному курорті,...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму