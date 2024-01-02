Як повідомляє телеканал NHK, два літаки зіткнулися в аеропорту Ханеда в Токіо (Японія).
Сьогодні на злітно-посадковій смузі аеропорту зіткнулися пасажирський лайнер Japan Airlines (JAL), який виконував внутрішній рейс, та літак берегової охорони Японії.
Внаслідок цього загинули п’ятеро людей, які перебували в літаку служби берегової охорони. Усі 379 пасажирів та членів екіпажу літака Japan Airlines встигли евакуюватися. Сам лайнер авіакомпанії повністю згорів.
В аеропорту Токіо зіткнулися два літаки, є загиблі
Сьогодні на злітно-посадковій смузі аеропорту зіткнулися пасажирський лайнер Japan Airlines (JAL), який виконував внутрішній рейс, та літак берегової охорони Японії. pic.twitter.com/kBZ8AGmk1l
— DIP (@dip_org_ua) January 2, 2024