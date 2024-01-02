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ТуризмЯпонія

В аеропорту Токіо зіткнулися два літаки, є загиблі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В аеропорту Токіо зіткнулися два літаки, є загиблі

Як повідомляє телеканал NHK, два літаки зіткнулися в аеропорту Ханеда в Токіо (Японія).

Сьогодні на злітно-посадковій смузі аеропорту зіткнулися пасажирський лайнер Japan Airlines (JAL), який виконував внутрішній рейс, та літак берегової охорони Японії.

Внаслідок цього загинули п’ятеро людей, які перебували в літаку служби берегової охорони. Усі 379 пасажирів та членів екіпажу літака Japan Airlines встигли евакуюватися. Сам лайнер авіакомпанії повністю згорів.

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