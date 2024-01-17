У Чилі розбився легкомоторний літак під час операції з гасіння пожежі

Під час операції з гасіння пожежі в місті Талька в Чилі легкомоторний літак Trush Aircraft зазнав аварії, передає El Chorrillero.

Подія сталася 15 січня о 15:00 за місцевим часом. За попередньою інформацією, літак летів на низькій висоті, коли зачепив крилом електричний стовп, внаслідок чого втратив керування. Зображений на відео момент катастрофи показує, що повітряне судно перекинулося в повітрі, впало на дорогу та одразу ж спалахнуло.

На борту був лише пілот. На жаль, йому не вдалося врятуватись. Головне управління цивільної авіації країни почало розслідування обставини виявлення причин і причин.

Grave accidente de un avión momento en que luchaba contra un incendio en Chile pic.twitter.com/0VviohXxPQ — TodoAviones (@AvionesTodo) January 15, 2024

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