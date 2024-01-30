Семеро людей загинули в результаті аварії літака в Бразилії

Аварія літака в штаті Мінас-Жерайс у Бразилії призвела до загибелі семи людей.

Як повідомляє Roya News, одномоторний літак розбився в сільській місцевості близько 13:30 за місцевим часом після розвалу в повітрі над містом Ітабіра. За даними пожежних служб Мінас-Жерайс, на місці катастрофи було виявлено тіла семи пасажирів, які перебували на борту літака.

Експерти цивільної поліції штату, а також співробітники центру розслідування та запобігання авіаційним пригодам розпочали роботу на місці пригоди для з’ясування причин авіакатастрофи. Подробиці про причини краху поки що не розголошуються.

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