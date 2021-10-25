У японській лікарні протягом 30 років вживали воду призначену для туалету

У лікарні Медичного коледжу Університету Осаки вже більше 30 років використовується невідповідна вода для туалету замість питної води, повідомляє Breaking Latest News.

У будівлі діагностики і лікування до джерела питної води помилково підключили колодязь з водою, яка не пройшла жодної очистки та призначалася для змиву в туалеті.

Лікарня була побудована в 1993 р. помилка залишалася непоміченою протягом трьох десятиліть. Протягом цього періоду персонал і пацієнти використовували неочищену туалетну воду для пиття, миття рук і купання. Вода надходила до лікарні через 120 кранів.

Помилка була виявлена ​​під час інспекції, яка проводилася на крилі перед будівництвом нового лікувально-діагностичного корпусу. За повідомленнями, лікарня перевіряє колір, смак і запах води раз в тиждень. З квітня 2014 роки не надходило повідомлень про проблеми з якістю води і загрози для здоров’я пацієнтів.

Відповідальна посадова особа публічно вибачилося за помилку.