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ЯПОНІЯ

У японській лікарні протягом 30 років вживали воду призначену для туалету

Гліб Парфененко
У японській лікарні протягом 30 років вживали воду призначену для туалету

У лікарні Медичного коледжу Університету Осаки вже більше 30 років використовується невідповідна вода для туалету замість питної води, повідомляє Breaking Latest News.

У будівлі діагностики і лікування до джерела питної води помилково підключили колодязь з водою, яка не пройшла жодної очистки та призначалася для змиву в туалеті.

Лікарня була побудована в 1993 р. помилка залишалася непоміченою протягом трьох десятиліть. Протягом цього періоду персонал і пацієнти використовували неочищену туалетну воду для пиття, миття рук і купання. Вода надходила до лікарні через 120 кранів.

Помилка була виявлена ​​під час інспекції, яка проводилася на крилі перед будівництвом нового лікувально-діагностичного корпусу. За повідомленнями, лікарня перевіряє колір, смак і запах води раз в тиждень. З квітня 2014 роки не надходило повідомлень про проблеми з якістю води і загрози для здоров’я пацієнтів.

Відповідальна посадова особа публічно вибачилося за помилку.

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