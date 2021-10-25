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ЯПОНИЯ

В японской больнице в течение 30 лет употребляли воду предназначенную для туалета

Глеб Парфененко
У японській лікарні протягом 30 років вживали воду призначену для туалету

В больнице Медицинского колледжа Университета Осаки уже более 30 лет используется неподходящая вода для туалета вместо питьевой воды, сообщает Breaking Latest News.

В здании диагностики и лечения к источнику питьевой воды по ошибке подключили колодец с водой, которая не прошла очистки и предназначалась для смыва в туалете.

Больница была построена в 1993 г. ошибка оставалась незамеченной в течение трех десятилетий. В течение этого периода персонал и пациенты использовали неочищенную туалетную воду для питья, мытья рук и купания. Вода поступала в больницу из 120 кранов.

Ошибка была обнаружена во время инспекции, которая проводилась на крыле перед строительством нового лечебно-диагностического корпуса. По сообщениям, больница проверяет цвет, вкус и запах воды раз в неделю. С апреля 2014 года не поступало сообщений о проблемах качества воды и угрозы для здоровья пациентов.

Ответственное должностное лицо публично извинилось за ошибку.

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