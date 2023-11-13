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ТуризмЯпонія

У Японії з’явився новий острів після виверження вулкана

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Японії з'явився новий острів після виверження вулкана
Piaxbay/Eiji Kikuta

У Японії зареєстрували новий острів після недавнього виверження підземного вулкана. Суша утворилася за 1200 кілометрів на південь від Токіо, передає The Guardian.

Доцент Інституту дослідження землетрусів Токійського університету Фукасі Маено підтвердив, що установа підтвердила реєстрацію нового острова.

До речі, в Японії острови з’являються досить часто — попередній, наприклад, виник лише два роки тому. Все через велику кількість активних підводних вулканів, які періодично вивергаються і виштовхують сушу на поверхню.

Однак острови пропадають так само часто, як і з’являються, йдучи під воду. Тому зафіксувати це одразу не вдається. Зараз у Японії 14 125 островів, більшість з яких безлюдні.

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