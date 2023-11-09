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Велика БританіяТуризм

100 пасажирів круїзного лайнера постраждали внаслідок шторму

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Spirit of Discovery

Лайнер Spirit of Discovery знаходився в 14-денному круїзі Канарськими островами. В дорозі він зіткнувся з несприятливими погодними умовами, внаслідок чого подорож мрії обернулася нічним кошмаром.

Пасажири вирушили до двотижневого круїзу з Великобританії 24 жовтня, але вже в суботу, 28 жовтня, було прийнято рішення відмовитися від заключної частини маршруту і повернути назад, щоб уникнути шторму, що насувався.

Проте несприятливі погодні умови наздогнали судно. Корабель потрапив у шторм, коли йшов Біскайською затокою. У погану погоду на борту спрацювала система безпеки руху судна, і він різко зупинившись, нахилився вліво.

За даними ЗМІ, на кораблі знаходилося близько 1000 пасажирів і щонайменше 100 із них отримали різні травми. П’ятеро людей після прибуття до порту Портсмут було доставлено до місцевої лікарні.

60-річний Річард Рейнольдс, який перебував на судні разом із дружиною та батьками, назвав цю подорож одним із найбільш травмуючих досвідів у своєму житті. За його словами, його 84-річна мати отримала травму, впавши на палубу корабля.

“Все, що відбувалося, було жахливим. Люди кричали, на всі боки летіли меблі, тарілки та скло. Я знаю, що інші пасажири писали повідомлення своїм близьким, тому що вони не думали, що їм вдасться вибратися звідти”.

Він також сказав, що, на його думку, справжня кількість постраждалих ближча до 150, ніж до 100.

“На борту перебувало 980 пасажирів, і ми чули, що понад 150 осіб отримали травми, що становить приблизно 15 відсотків від кількості пасажирів. При цьому їхній середній вік – 76 років”, – додав він.

Річард Рейнольдс підкреслив, що “піддавати пасажирів таким екстремальним умовам, а потім приховувати те, що відбувається, абсолютно неприйнятно”.

У соціальних мережах також почали з’являтись повідомлення про поїздку на цьому кораблі. Один із користувачів X (екс-Twitter) повідомив, що його батьки також були пасажирами цього судна.

“Мої літні батьки були на борту Spirit of Discovery. Вони також пережили жахливий шторм, під час якого впали на підлогу в їдальні”, – зазначив чоловік у своєму повідомленні.

Відповідаючи на запитання щодо рішення повернутися до Великобританії через Біскайську затоку, компанія заявила, що продовження початкового туру або вибір альтернативного маршруту означали б “лобове зіткнення зі штормом”.

“Спочатку екіпаж планував пришвартуватися до Ла-Коруна на північному заході Іспанії, але потім їм повідомили, що порт закритий через негоду, і вони були змушені продовжити пливти на північ і перетнути Біскайську затоку на шляху до Великобританії”, – наголошується в тексті.

Через деякий час лайнер благополучно повернувся до Великобританії. Керівництво компанії вибачилося перед усіма, хто постраждав у поїздці.

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