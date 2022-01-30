У Хорватії 98-річний водій збив 81-річного пішохода

81-річний пішохід отримав серйозні травми після того, як автомобіль, яким керував 98-річний водій, збив його на пішохідній доріжці неподалік хорватського міста Лабін у регіоні Істрія, повідомляє Hina з посиланням на місцеву поліцію.

Аварія сталася незадовго до 09:00 ранку після того, як 98-річний водій не зупинився на пішохідній доріжці і збив 81-річного пішохода.

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Потерпілого чоловіка доправили до лікарні міста Пула, де він залишився на лікуванні.

Водія звинувачують у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди.

У поліції уточнили, що права 98-річного водія водія дійсні.