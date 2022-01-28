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Чеську туристку оштрафували та видворили з Венеції за непристойну фотосесію

Євгеній Подольський

Як повідомляє CNN, влада Венеції видворила з міста і оштрафувала туристку з Чехії, яка позувала напівоголеною на тлі меморіалу, присвяченого жінкам-героям війни.

Коли роздягнену туристку з Чехії біля меморіалу фотографували двоє її супутників, на них натрапив місцевий житель, який поскаржився поліції. Правоохоронці заарештували всіх учасників фотосесії.

Жінку оштрафували на 513 доларів та видворили з Венеції на дві доби. Їй звинуватили в антигромадській поведінці, оскільки вона лежала на меморіалі, імітуючи загиблу партизанку. Сама 30-річна громадянка Чехії не бачила жодної проблеми у своїх вчинках та не розуміла, за що її затримали.

Пам’ятник був створений скульптором Аугусто Мурером у 1961 році. Він являє собою бронзову статую жінки, що лежить, тіло якої знаходиться частково у воді, частково на платформі. Монумент розташований поруч із садами Бієнале і присвячений італійським жінкам-партизанам, які боролися з фашизмом і загинули під час війни.

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