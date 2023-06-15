У Хорватії туристів штрафуватимуть на 4 тисячі євро за прогулянки з голим торсом і не тільки

Хорватія, яка після приєднання до Шенгенської зони стала одним із найпопулярніших туристичних напрямків у Європі, досить довго заплющувала очі на некерованих туристів. Проте, тепер країна вирішила з ними боротися.

Як пише Express, тепер будь-який турист, викритий у порушенні одного із суворих правил країни, може бути оштрафований на 4000 євро.

“У деяких хорватських міських центрах влада може накладати штрафи на місці за поведінку, яка там вважається недоречною. До цього відносяться бійки, словесні образи, ходіння без сорочки і вживання алкоголю поряд з територією, що охороняється, такий як школа”, – пише видання.

Зазначається, що у більшості хорватських міст є вивіски, які повідомляють про дії, заборонені місцевим законодавством.

За що туристів можуть оштрафувати у Хорватії

Прогулянка містами без сорочки або в купальниках

Носіння одягу, що пропагує вживання наркотиків

Сон у громадських місцях

Збір на пам’ятники

Сечовипускання у громадських місцях

Вживання алкоголю в громадських місцях, що охороняються.

Блювота у громадських місцях

Тим часом у Дубровнику, де на кожного місцевого жителя припадає близько 36 туристів, впроваджують своїми методами боротьби з натовпами туристів. Наприклад, нещодавно там заборонили використовувати валізи на коліщатках у Старому місті через шум, який вони виробляють. Мер міста пояснив, що туристи повинні залишати свій багаж в аеропорту, заплативши за його доставку в готель, якщо вони не їдуть туди відразу після прильоту, а воліють спочатку прогулятися містом, подробиці тут.