Туристам заборонять користуватися валізами на коліщатках на найпопулярнішому курорті Хорватії

Туристам можуть заборонити користуватися валізами на коліщатках у Старому місті (тобто в центрі) Дубровника, одного з найпопулярніших курортів у Хорватії та найнасиченішому туристами у всьому Середземномор’ї. Місцевий мер пояснив це скаргами громадян на шум ночами і назвав «тільки початком», повідомляє видання Express.

З листопада у Дубровнику планується запровадити систему, за якої туристи мають залишати свій багаж перед входом до Старого міста. Щоб доставити його до місця проживання, доведеться сплачувати комісію. При цьому котити валізу на коліщатках буде заборонено, тільки нести вулицями в руках.

Раніше місцеві жителі неодноразово скаржилися, що прокидаються ночами через туристів, що стукають багажем на коліщатках брукованими вулицями міста. Мер вважає заборону надійним способом вирішити проблему шуму. Зміни не торкнуться туристів, що подорожують із рюкзаком чи сумкою, оскільки стосуються лише валіз на коліщатках.

Дубровник останнім часом став одним із найпопулярніших курортів Європи: на кожного місцевого мешканця тут припадає 36 туристів. Він відомий найкрасивішим Старим містом, обнесеним муром, і тим, що в ньому знімали серіал «Гра престолів».