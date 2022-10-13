Шенгенська зона розширюється ще на одну курортну країну

Ще одна курортна країна розраховує в найближчому майбутньому стати частиною Шенгенської зони. Йдеться про Хорватію, яка планує повністю увійти до меж Шенгену з 1 січня 2023 року. Про це заявив прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

«Хорватія виконала всі необхідні вимоги, щоб стати частиною Шенгенської зони. Ми готові надати додаткові роз’яснення щодо цього всім, хто цього хоче, щоб країна могла приєднатися до Шенгенської зони 1 січня 2023 року», – заявив хорватський прем’єр.

За його словами, комітет Європейського парламенту, як очікується, дасть позитивний висновок із цього приводу найближчими тижнями. Щоправда, для цього буде потрібно «оцінка готовності країни до таких критеріїв, як захист кордону Хорватії, а також управління міграційною ситуацією». «Остаточне рішення щодо цього залишається за Радою юстиції та внутрішніх справ Європейського союзу», – додав пан Пленкович.

Зазначимо, що надія Хорватії увійти до Шенгенської зони повністю офіційно підтримана владою «основних» країн Євросоюзу. Принаймні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує членство в Шенгенській зоні для Хорватії — а також для решти балканських кандидатів — Болгарії та Румунії. Пан Пленкович також висловив останнім країнам свою підтримку «на шляху до вступу до Шенгенської зони».