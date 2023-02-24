У Євросоюзі шукають варіанти збору даних про туристів до їхнього прибуття

Незважаючи на коригування термінів запуску Системи в’їзду/виїзду (EES), у Євросоюзі йде розробка інструментів для збору даних про мандрівників ще до їхнього прибуття. При цьому деякі європейські аеропорти вже готові запровадити нові процедури в’їзду для тих, хто прибуває з-за меж ЄС.

На зміну штампам при перетині кордону прийде автоматичний контроль

Євросоюз продовжує розробку заходів щодо вдосконалення процедур прикордонного контролю та пов’язаних із ним систем інформації та безпеки. Одним із ключових елементів цього комплексу заходів є Система в’їзду/виїзду (EES), яка, як випливає з назви, автоматично враховуватиме всі поїздки до ЄС громадян третіх країн.

В EES акумулюватимуться паспортні дані мандрівників, включаючи дату народження та повне ім’я, біометричні дані (відбитки пальців та фотографія), дати в’їзду та виїзду, а також інформацію про відмови у в’їзді до ЄС. Зібрана інформація буде дійсна протягом трьох років.

Як підкреслюється в матеріалах Управління міграції та внутрішніх справ ЄС, EES замінить існуючу систему проставлення вручну штампів у паспорти при перетині кордонів Євросоюзу, яка «забирає багато часу, не дає достовірних даних про перетин кордону та не дозволяє систематично виявляти осіб, які порушують термін перебування».

Терміни зрушені, але робота над запуском продовжується

Спочатку планувалося запустити EES у травні 2023 року, проте у січні було оголошено, що з вини підрядників терміни впровадження цього проекту перенесено на кінець поточного року. Попередньо на листопад. При цьому Єврокомісія рекомендувала країнам ЄС та всім зацікавленим відомствам продовжити підготовку до запуску EES.

У рамках цієї директиви стало відомо про залучення чергових підрядників для створення мобільного додатка для телефону, який дозволить відвідувачам із країн, що не входять до ЄС, попередньо реєструвати свої дані до EES перед поїздкою до Євросоюзу.

Цей спеціальний додаток має бути готовим до того, як EES офіційно запрацює. При цьому ЄК дозволила країнам ЄС розробляти свої власні цифрові інструменти для полегшення перетину кордонів, щоб ще більше допомогти «прискорити прикордонний контроль і уникнути можливого тривалого очікування».

Іншими словами, у Євросоюзі хочуть зібрати персональні дані з мандрівників ще до того, як вони заїдуть. Чи може надана потенційним відвідувачем інформація, наприклад про цілі поїздки, стати причиною відмови у в’їзді, в ЄК не повідомили.

Втім, у коментарях ЄК йдеться, що поки що не передбачається, що додаток для попередньої реєстрації в EES буде обов’язковим. Згідно з «дорожньою картою» EES, реєстрація мандрівників у Системі в’їзду/виїзду буде проводитись на прикордонних контрольно-пропускних пунктах.

У Литві все готове до запуску EES

В окремих країнах ведеться підготовка до впровадження EES. За інформацією французьких ЗМІ, деякі аеропорти готуються до встановлення кіосків попередньої реєстрації, куди запропонують пройти мандрівникам перед тим, як вони пройдуть на паспортний контроль. Минулого року на впровадження такої двоступінчастої схеми наполягла французька організація аеропортів UAF. У UAF побоюються, що EES призведе до збільшення черг на прикордонному контролі та скаргах пасажирів.

У Литві вже відрапортували про готовність запровадити EES в аеропортах Вільнюса, Каунасу та Паланги. Відповідне обладнання вже закуплено та готове до використання. Так, коли Система в’їзду/виїзду офіційно запрацює в Євросоюзі, у Литві мандрівникам із третіх країн запропонують пройти паспортний контроль через термінали самообслуговування. Але пасажирам розслабитися не дадуть: литовські прикордонники обіцяють суворий контроль у вигляді додаткових перевірок та персональних співбесід із мандрівниками.

Плани Європейського союзу щодо запровадження EES для мандрівників підтримуються не всіма учасниками блоку. Деякі країни, такі як Литва, згодні на запуск EES, але інші, наприклад Австрія, Німеччина та Хорватія, немає.

Основні побоювання – висока вартість проекту (Литва витратила 3,2 млн євро), подовження черг на прикордонному контролі та необхідність, як і раніше, залучати до перевірок співробітників прикордонної служби (а це також витрати). Зрештою, «на кону» та імідж Європи як туристичного спрямування: скептики вважають, що із запуском EES кількість охочих поїхати до країн ЄС зменшиться.