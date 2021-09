Заповіт принца Філіпа – засекречений щонайменше на 90 років

Британський суддя опечатав заповіт принца Філіпа щонайменше на 90 років, повідомляють світові інформаційні агентства.

Чоловік королеви Єлизавети II помер в квітні в віці 99 років.

Суддя Ендрю Макфарлейн сказав, що заповіт герцога Единбурзького не повинен бути оприлюднений, щоб захистити “гідність” його вдови. Шлюб Філіпа і британської королеви тривав більше семи десятиліть.

