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Заповіт принца Філіпа – засекречений щонайменше на 90 років

Гліб Парфененко
Заповіт принца Філіпа - засекречений щонайменше на 90 років

Британський суддя опечатав заповіт принца Філіпа щонайменше на 90 років, повідомляють світові інформаційні агентства.

Чоловік королеви Єлизавети II помер в квітні в віці 99 років.

Суддя Ендрю Макфарлейн сказав, що заповіт герцога Единбурзького не повинен бути оприлюднений, щоб захистити “гідність” його вдови. Шлюб Філіпа і британської королеви тривав більше семи десятиліть.

Заповіти є публічними документами в Великобританії, але вже близько століття вважається, що заповіти високопоставлених членів королівської сім’ї залишаються секретними за рішенням Верховного суду.

Суддя Макфарлейн розпорядилася не розсекречувати останній письмовий заповіт принца Філіпа протягом 90 років. Потім може бути розглянуто питання про доцільність публікації документа.

«Необхідно забезпечити більший захист приватного життя цієї обмеженої групи людей, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів родини», – сказав суддя.

Він підкреслює, що не бачив і не був проінформований про зміст заповіту покійного герцога Единбурзького.

Макфарлейн також розповів, що, будучи головою відділу сімейного права Високого суду, він відповідав за збереження 30 конвертів, в кожному з яких знаходилася остання воля покійних членів британської королівської сім’ї. Серед них – заповіту королеви-матері Єлизавети і принцеси Маргарет, яка померла в 2002 році.

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