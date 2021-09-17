Завещание принца Филиппа — засекречено минимум на 90 лет

Британский судья опечатал завещание принца Филиппа минимум на 90 лет, сообщают мировые информационные агентства.

Супруг королевы Елизаветы II умер в апреле в возрасте 99 лет.

Судья Эндрю Макфарлейн сказал, что завещание герцога Эдинбургского не должно быть обнародовано, чтобы защитить «достоинство» его вдовы. Брак Филиппа и британской королевы длился более семи десятилетий.

A judge ruled Thursday that the will of the late Prince Philip should remain secret to protect the “dignity” of his widow Queen Elizabeth II, who is Britain’s head of state. https://t.co/ozJqs5yoxe — ABC News (@ABC) September 16, 2021

Завещания являются публичными документами в Великобритании, но уже около века считается, что заветы высокопоставленных членов королевской семьи остаются секретными по решению Верховного суда.

Судья Макфарлейн распорядился не рассекречивать последний письменный документ принца Филиппа в течение 90 лет. Затем может быть рассмотрен вопрос о целесообразности публикации документа.

«Необходимо обеспечить большую защиту частной жизни этой ограниченной группы людей, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов семьи», — сказал судья.

Он подчеркивает, что не видел и не был проинформирован о содержании завещания покойного герцога Эдинбургского.

Макфарлейн также рассказал, что, будучи главой отдела семейного права Высокого суда, он отвечал за сохранение 30 конвертов, в каждом из которых находилась последняя воля усопших членов британской королевской семьи. Среди них — завещания королевы-матери Елизаветы и принцессы Маргарет, которая умерла в 2002 году.