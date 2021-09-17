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Завещание принца Филиппа — засекречено минимум на 90 лет

Глеб Парфененко
Завещание принца Филиппа - засекречено минимум на 90 лет

Британский судья опечатал завещание принца Филиппа минимум на 90 лет, сообщают мировые информационные агентства.

Супруг королевы Елизаветы II умер в апреле в возрасте 99 лет.

Судья Эндрю Макфарлейн сказал, что завещание герцога Эдинбургского не должно быть обнародовано, чтобы защитить «достоинство» его вдовы. Брак Филиппа и британской королевы длился более семи десятилетий.

Завещания являются публичными документами в Великобритании, но уже около века считается, что заветы высокопоставленных членов королевской семьи остаются секретными по решению Верховного суда.

Судья Макфарлейн распорядился не рассекречивать последний письменный документ принца Филиппа в течение 90 лет. Затем может быть рассмотрен вопрос о целесообразности публикации документа.

«Необходимо обеспечить большую защиту частной жизни этой ограниченной группы людей, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов семьи», — сказал судья.

Он подчеркивает, что не видел и не был проинформирован о содержании завещания покойного герцога Эдинбургского.

Макфарлейн также рассказал, что, будучи главой отдела семейного права Высокого суда, он отвечал за сохранение 30 конвертов, в каждом из которых находилась последняя воля усопших членов британской королевской семьи. Среди них — завещания королевы-матери Елизаветы и принцессы Маргарет, которая умерла в 2002 году.

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