Завещание принца Филиппа — засекречено минимум на 90 лет

Британский судья опечатал завещание принца Филиппа минимум на 90 лет, сообщают мировые информационные агентства.

Супруг королевы Елизаветы II умер в апреле в возрасте 99 лет.

Судья Эндрю Макфарлейн сказал, что завещание герцога Эдинбургского не должно быть обнародовано, чтобы защитить «достоинство» его вдовы. Брак Филиппа и британской королевы длился более семи десятилетий.

A judge ruled Thursday that the will of the late Prince Philip should remain secret to protect the “dignity” of his widow Queen Elizabeth II, who is Britain’s head of state. https://t.co/ozJqs5yoxe

— ABC News (@ABC) September 16, 2021