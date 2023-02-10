В Единбурзі пасажир вирішив не платити за багаж, розламав валізу та прославився

Пасажир в аеропорту відмовився переплачувати за багаж та розламав свою сумку, а ролик став вірусним у TikTok.

За інформацією Independent, відео знято в аеропорту Единбурга, а переглянули його понад 4,6 мільйона разів і поставили близько 150 тисяч лайків.

“Авіаперевізник дозволяє всім пасажирам безкоштовно брати з собою одну сумку в ручну поклажу, але її розміри не повинні перевищувати стандарти. Колеса включені до розрахунку, — пише видання. – На відео, яке стало популярним, чоловік намагається вмістити свою валізу у вимірювальну рамку авіакомпанії, не дбаючи про його безпеку”.

Пасажир не захотів доплачувати за багаж і рішуче взявся за справу на очах своїх супутників.

“Чоловік стрибає на свою валізу, коли розуміє, що його багаж не вписується в стандарти. Частина корпусу потім відлітає, потім — інша… Пасажир іде на перевірку, але валіза знову не підійшла за розміром, — коментує джерело. – Чоловік веде. діалог із співробітниками аеропорту про своє скрутне становище, а потім ставить валізу на підлогу та вибиває йому колеса”.

Фінальну спробу невдачливого пасажира вмістити валізу у рамку “глядачі” зустрічають захопленими оплесками, а деякі користувачі соцмережі підтримали чоловіка у коментарях.

Один із них написав: “Правильна людина за гідною роботою. Просто дозвольте їй пройти. Там всього пара зайвих дюймів”.

Інший зауважив, що ситуація несправедлива: “Було так багато людей, які пройшли з великими сумками, які не пасували за розміром. Хіба це чесно?”

“Він розбив свою валізу, але її заміна коштуватиме більше, ніж плата за багаж”, – зауважив третій коментатор.