Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяВ Единбурзі пасажир вирішив не платити за багаж, розламав валізу та прославився
Велика БританіяТуризм

В Единбурзі пасажир вирішив не платити за багаж, розламав валізу та прославився

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Пасажир вирішив не платити за багаж, розламав валізу та прославився

Пасажир в аеропорту відмовився переплачувати за багаж та розламав свою сумку, а ролик став вірусним у TikTok.

За інформацією Independent, відео знято в аеропорту Единбурга, а переглянули його понад 4,6 мільйона разів і поставили близько 150 тисяч лайків.

“Авіаперевізник дозволяє всім пасажирам безкоштовно брати з собою одну сумку в ручну поклажу, але її розміри не повинні перевищувати стандарти. Колеса включені до розрахунку, — пише видання. – На відео, яке стало популярним, чоловік намагається вмістити свою валізу у вимірювальну рамку авіакомпанії, не дбаючи про його безпеку”.

Пасажир не захотів доплачувати за багаж і рішуче взявся за справу на очах своїх супутників.

“Чоловік стрибає на свою валізу, коли розуміє, що його багаж не вписується в стандарти. Частина корпусу потім відлітає, потім — інша… Пасажир іде на перевірку, але валіза знову не підійшла за розміром, — коментує джерело. – Чоловік веде. діалог із співробітниками аеропорту про своє скрутне становище, а потім ставить валізу на підлогу та вибиває йому колеса”.

Фінальну спробу невдачливого пасажира вмістити валізу у рамку “глядачі” зустрічають захопленими оплесками, а деякі користувачі соцмережі підтримали чоловіка у коментарях.

Один із них написав: “Правильна людина за гідною роботою. Просто дозвольте їй пройти. Там всього пара зайвих дюймів”.

Інший зауважив, що ситуація несправедлива: “Було так багато людей, які пройшли з великими сумками, які не пасували за розміром. Хіба це чесно?”

“Він розбив свою валізу, але її заміна коштуватиме більше, ніж плата за багаж”, – зауважив третій коментатор.

@fxny_stn 😂😂🤌🏼 #edinburgh #airport #foryou #fyp ♬ Image of cute and bright children and small animals – fasorashi-do

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму