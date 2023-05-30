В аеропортах Великобританії стався колапс на паспортному контролі

У Великій Британії напередодні вихідних стався колапс на прикордонному контролі в аеропортах та поромних переправах. Як повідомляє сьогодні The Guardian, у країні стався збій у роботі системи eGate. Пасажири змушені були проводити у чергах по 2–3 години, щоб пройти паспортний контроль. Замість автоматики перевіркою документів зайнялися офіцери прикордонного контролю.

Видання повідомляє, через проблеми з IT у п’ятницю було скасовано понад 175 рейсів British Airways, які торкнулися близько 20 тис. пасажирів. Зміна розкладу зробила хаос і в суботній режим роботи повітряних гаваней.

Представники аеропортів Хітроу та Gatwick повідомили, що проблема почалася вчора ввечері, але сьогодні вранці черги зменшились. За їхніми словами, персонал працює з прикордонною службою та за необхідності надає допомогу пасажирам. А у МВС заявили про готовність залучити більше офіцерів для скорочення черг.

Своє обурення пасажири висловлюють у соцмережах. “Щойно приземлився на тлі цілковитого хаосу: двогодинна черга, щоб потрапити в справжню чергу, – ворота зламані”, – наводить The Guardian репліку чоловіка, що прилетів з Франкфурта.

«Ласкаво просимо до сучасної Британії. І, звичайно ж, кондиціонер вимкнено, тому там задушлива спека», – написав Кріс О’Хара і супроводжував свою посаду фотографіями на паспортному контролі в Гатвиці о 2-й годині ночі.

Відмови в IT-системах також вплинули на роботу поромів між Дувром та Кале.

В аеропортах Великобританії електронні паспортні ворота забезпечують швидкий прохід для Великобританії та країн ЄС. Також пройти кордон, минаючи традиційну перевірку документів, можуть громадяни ще низки країн із біометричними паспортами.