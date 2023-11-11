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У Великобританії пасажирський літак здійснив екстрену посадку після виявлення екіпажем відсутності скла у двох ілюмінаторах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Великобританії пасажирський літак здійснив екстрену посадку після виявлення екіпажем відсутності скла у двох ілюмінаторах

Чартерний рейс з Лондона в Орландо був змушений екстрено приземлитися, після того, як уже в повітрі виявилася відсутність скла у двох ілюмінаторах, передає Daily Mail.

Літак компанії Titan Airways, який раніше використовувався королем Чарльзом та прем’єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком, вилетів із лондонського аеропорту Станстед. Напередодні цей борт брав участь у зйомці фільму.

На борту лайнера перебували 11 членів екіпажу та 9 пасажирів.

Після зльоту люди почали скаржитися на аномальний холод у салоні та дивний шум. Попри це літак продовжував набирати висоту.

Пізніше бортовий інженер вирішив таки перевірити, в чому річ, і виявив, що у двох ілюмінаторах відсутні шибки та ущільнювач. На місці були лише пластикові панелі, які призначені для того, щоб пасажири не торкалися зовнішніх шибок.

На момент виявлення проблеми літак досяг висоти чотири кілометри. Якби він піднявся ще трохи вище, люди, які перебували на борту, могли б втратити свідомість, вважають експерти.

На щастя, пілоти вирішили негайно знизитися і повернутися до аеропорту вильоту. Завдяки цьому трагедії вдалося уникнути.

Слідчі, оглянувши літак, дійшли висновку, що скло було пошкоджено під час зйомок фільму: протягом п’яти годин задню частину борту висвітлювали потужні лампи, імітуючи схід сонця.

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