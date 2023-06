У центрі Лондона розкопали дивовижну римську гробницю

У Лондоні було виявлено залишки римського мавзолею “дивовижного рівня безпеки”. Він вважається найбільш неушкодженою будовою такого роду, виявленою у Великій Британії.

“Неймовірно рідкісна” знахідка була виявлена на території забудови The Liberty of Southwark, поряд із ринком Боро та станцією “Лондон Брідж”. Про це пише The Guardian.

Розкопки гробниці відбулися після відкриття у лютому минулого року однієї з найбільших римських мозаїк, знайдених у Лондоні більш ніж за 50 років на тому самому місці. Знахідка включає стіни і внутрішні перекриття. У його центрі знаходиться разюча мозаїка, оточена піднесенням, на якому розташовувалися поховання. Збереглися і найнижчі сходи входу.

Рівень збереження інтер’єру робить цей римський мавзолей найнезворушнішим з колись виявлених у Великій Британії, зазначають у Лондонському археологічному музеї (MOLA), який керував археологічними дослідженнями.

Є плани на майбутній публічний показ мавзолею, який зазнав істотних змін. Друга мозаїка, розташована безпосередньо під першою, вказує на те, що вона була зведена за життя. Дві мозаїки схожі: центральна квітка оточена концентричними колами.

Хоча гробниця була майже повністю розібрана, мабуть, у середньовічний період, є ознаки того, що це була солідна будівля, можливо, двоповерхова, і вона мала використовуватися багатшими римлянами, можливо, як сімейна гробниця.

Хоча ні трун, ні останків поховань виявлено не було, було знайдено понад 100 монет, а також шматки металу, фрагменти глиняного посуду та кілька покрівельних черепиць. На території навколо мавзолею виявлено понад 80 римських поховань, у тому числі мідні браслети, скляні намисто, монети, глиняний посуд та навіть кістяний гребінь.