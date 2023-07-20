Туристкам назвали помилку в одязі, через яку в аеропорту їх може довго перевіряти служба безпеки

Звичайний повсякденний одяг може спричинити неприємні затримки для туристок в аеропортах. Навіть невелика помилка у виборі жіночого гардеробу може спричинити стомлюючі перевірки з боку служби безпеки. Йдеться про бюстгалтер на кісточках.

Як повідомило видання The Sun, носіння бюстгальтерів із кісточками під час перельотів справді може давати хибні сигнали про небезпеку для співробітників аеропорту. Сканери в аеропортах найчастіше реагують на металеві вставки у цьому предметі нижньої білизни, що, безумовно, вимагатиме додаткових перевірок мандрівниць перед посадкою на борт літака. Щоб уникнути подібних ситуацій, журнал Glamour порадив замінити ліфчики з жорстким каркасом більш м’якими варіантами, наприклад, спортивними.

Попередження з’явилося після того, як кілька мандрівниць розповіли про проблеми проходження контролю в деяких аеропортах світу, які, як з’ясувалося пізніше, затримки пов’язані саме з цією моделлю бюстгалтерів. Так, одну з них процитував журнал Travel Fashion Girl: «Коли я подорожувала Європою, мене перевіряли на наявність бюстгальтера без кісточок чи спортивного бюстгальтера. За останні сім тижнів мене обшукували у кожному аеропорту. Інша мандрівниця додала: «Мене це злить. В тому самому аеропорту в Ефіопії мене обшукували тричі, коли я проходила через кожну точку перевірки. Це просто неприйнятно.

Що робити, якщо датчик в аеропорту спрацював і служба безпеки повідомила про необхідність огляду?

У разі, якщо туристка зіткнулася з подібною ситуацією, обшукувати та доглядати мандрівницю мають працівники служби безпеки жіночої статі. Насамперед мандрівницям слід повідомити про те, що сигнал, можливо, спрацював саме через бюстгальтер на кісточках. «Якщо у вас спрацювала сигналізація, і ви вважаєте, що це може бути тільки через те, що у вас у бюстгальтері металева вставка, тоді скажіть про це жінці-співробітникові служби безпеки. Вона, мабуть, спочатку скористається ручним металошукачем, щоб перевірити це. Потім може попередити необхідність ручного обшуку, і у вас буде повне право попросити, щоб це було зроблено в приватній зоні. При цьому вас не попросять роздягнутися».

Важливо, що бюстгальтери — не єдиний предмет одягу, через який людей без потреби затримують біля виходів представники охорони. Наприклад, колишня співробітниця служби безпеки на транспорті Джасмейн Вашингтон розповіла про інший предмет гардеробу, який слід уникати, щоб не виникло проблем в авіагаванях. Ідеться про взуття, оскільки не кожен тип підходить для швидкого проходження контролю безпеки.

«Шльопанці, капці, балетки та крокси — моє улюблене взуття для подорожей, тому що їх легко одягати/знімати і вони дозволяють мені швидше проходити перевірку. І не забувайте одягати шкарпетки, тому що вам доведеться знімати взуття, а наявність шкарпеток допоможе вам це зробити швидше».