Туристка отримала несподівано перший клас у літаку замість економ, але порадила нікому так не робити

Якщо туристам пощастить, вони можуть отримати безкоштовний апгрейд у бізнес-або першому класі, не витративши на це копійки. Так, британська мандрівниця отримала безкоштовний апгрейд у перший клас від стюардеси через її стрес.

При цьому туристка рекомендувала не намагатися це повторити та розповідала про свій досвід перельоту. Її історію розповіла британська газета Express.

Аерофоби, як відомо, важко переносять перебування у літаках. Але всі статистичні дані свідчать, що це найбезпечніший вид транспорту для подорожей. “Незважаючи на те, що статистика свідчить про те, що це найбезпечніший вид транспорту, мені все одно здається, що польоти – це щось ненормальне і стресове”, – нарікала мандрівниця і розповіла, як одного разу під час авіаподорожі не впоралася з хвилюванням і від страху заплакала. У цей час до британки підійшла стюардеса і попросила слідувати за нею до іншого класу авіакомпанії.

Туристку посадили в одне з м’яких крісел та запропонували ознайомитись з меню. Для дівчини цей несподіваний перехід у перший клас був справжнім порятунком від стресу.

Уважні стюардеси запропонували їй розслабитися та насолодитися розкішшю. Таке рішення влаштував усіх. При цьому впродовж польоту щасливиця намагалася зрозуміти, чи дали їй цей апгрейд із співчуття до її стану або щоб уникнути можливих незручностей для інших пасажирів. Незалежно від причини це був приємний досвід, повідомила оповідачка. За її словами, комфорт першого класу допоміг упоратися зі страхами.