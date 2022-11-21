Три міста з безкоштовними музеями та пам’ятками в Європі

Цього року туристи більше схильні до того, щоб рахувати та скорочувати свої витрати у поїздках. Тому компанія із бронювання подорожей провела дослідження, щоб виявити, які європейські міста пропонують найбільше безкоштовних музеїв, пам’яток та інших “плюшок” для туристів, передає Dip.org.ua з посиланням на Traveloffpath.com.

Згідно з дослідженням компанії Omio, є три міста, у кожному з яких є понад 400 безкоштовних пам’яток та музеїв. Три міста з найбільшою кількістю безкоштовних музеїв та пам’яток – це Рим, Лондон та Париж. Цей рейтинг було визначено шляхом об’єднання кількості безкоштовних музеїв та пам’яток.

Перший у списку – Рим. 553 безкоштовні пам’ятки та 34 безкоштовні музеї. Якщо ви шукаєте культурний відпочинок з обмеженим бюджетом, Рим – чудовий варіант. Тут можна додати в план поїздки відвідування римського Пантеону, котячого заповідника Торре-Арджентіна, де кішки блукають древніми руїнами, у тому числі площею, де було вбито Цезаря.

Лондон – друге відмінне місце для любителів музеїв, які не хочуть розоритися на вхідних квитках. У місті є 95 безкоштовних музеїв та 487 безкоштовних пам’яток. Відвідати можна, наприклад, для поціновувачів мистецтва Тейт Модерн із вражаючою колекцією британських робіт з 1500 року до теперішнього часу, а для любителів природи у Холланд-парку є прекрасний японський сад.

Вхід у багато популярних туристичних місць Парижа платний, але це не завадило йому стати одним із найдоступніших для туристів міст – 27 безкоштовних музеїв та 394 безкоштовні пам’ятки. Подумайте про відвідування цвинтаря Пер-Лашез, це найбільший цвинтар Парижа та будинок для багатьох відомих могил. Любителям історії сподобається вивчати легендарне минуле міста в Карнавалі.

Раніше Dip.org.ua писав про найдешевші країни Європи для відвідування. Румунія, Португалія та Словенія потрапили до списку найдешевших країн для відвідування у 2023 році.