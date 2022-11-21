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Названо найдешевші країни Європи для відвідування

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найдешевші країни Європи для відвідування

Названо найдешевші країни Європи для відвідування, передає Dip.org.ua.

За даними Schengenvisainfo, Румунія, Португалія та Словенія потрапили до списку найдешевших країн Європи для відвідування у 2023 році.

Найдешевші європейські країни:

  • Угорщина. Ціни на житло тут починаються від 16 доларів за ніч. При цьому готелі категорії 3-4 зірки коштуватимуть 60-90 доларів. Місячний проїзний на громадський транспорт коштує 24 долари. Поїсти можна в межах 5-25 доларів.
  • Португалія. Ціни на житло розпочинаються від 11 доларів. Проїзний на місяць коштує 41 долар, а разовий квиток на громадський транспорт – 1,6 долара. Середня ціна їди – 8 доларів.
  • Словенія. Найдешевше житло тут коштує в межах 11-15 доларів, а пристойні готелі – від 38 до 96 доларів. Проїзний на місяць коштуватиме 15 доларів, а ситно поїсти можна за 12-15 доларів, фастфуд коштує близько 6 доларів.
  • Болгарія. Найбюджетніші пропозиції проживання стартують від 14 доларів, а в пристойних готелях – від 36 доларів. Місячний проїзний коштуватиме 18 доларів, а поїсти можна в межах 5-15 доларів.
  • Румуні. Найскромніші варіанти проживання коштуватимуть 10 доларів, а за 20 доларів можна отримати дуже комфортні умови. Одноразовий квиток на автобус коштуватиме лише 30 центів, а місячний проїзний – 16 доларів. Ціни на харчування у ресторанах – в межах 6-15 доларів, фастфуд можна знайти і за 2-4 долари.
  • Словаччина. Житло тут можна знайти в межах 10-30 доларів, а поїсти за 6-30 доларів.
  • Молдова. Найдешевше житло тут коштуватиме 5 доларів, непоганий готель коштуватиме 30 доларів, а п’ятизірковий готель – 150 доларів. Разовий квиток на громадський транспорт коштуватиме 40-50 центів, а їжа – 10-12 доларів.

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