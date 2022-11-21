Названо найдешевші країни Європи для відвідування, передає Dip.org.ua.
За даними Schengenvisainfo, Румунія, Португалія та Словенія потрапили до списку найдешевших країн Європи для відвідування у 2023 році.
Найдешевші європейські країни:
- Угорщина. Ціни на житло тут починаються від 16 доларів за ніч. При цьому готелі категорії 3-4 зірки коштуватимуть 60-90 доларів. Місячний проїзний на громадський транспорт коштує 24 долари. Поїсти можна в межах 5-25 доларів.
- Португалія. Ціни на житло розпочинаються від 11 доларів. Проїзний на місяць коштує 41 долар, а разовий квиток на громадський транспорт – 1,6 долара. Середня ціна їди – 8 доларів.
- Словенія. Найдешевше житло тут коштує в межах 11-15 доларів, а пристойні готелі – від 38 до 96 доларів. Проїзний на місяць коштуватиме 15 доларів, а ситно поїсти можна за 12-15 доларів, фастфуд коштує близько 6 доларів.
- Болгарія. Найбюджетніші пропозиції проживання стартують від 14 доларів, а в пристойних готелях – від 36 доларів. Місячний проїзний коштуватиме 18 доларів, а поїсти можна в межах 5-15 доларів.
- Румуні. Найскромніші варіанти проживання коштуватимуть 10 доларів, а за 20 доларів можна отримати дуже комфортні умови. Одноразовий квиток на автобус коштуватиме лише 30 центів, а місячний проїзний – 16 доларів. Ціни на харчування у ресторанах – в межах 6-15 доларів, фастфуд можна знайти і за 2-4 долари.
- Словаччина. Житло тут можна знайти в межах 10-30 доларів, а поїсти за 6-30 доларів.
- Молдова. Найдешевше житло тут коштуватиме 5 доларів, непоганий готель коштуватиме 30 доларів, а п’ятизірковий готель – 150 доларів. Разовий квиток на громадський транспорт коштуватиме 40-50 центів, а їжа – 10-12 доларів.