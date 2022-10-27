Топ-5 міст Європи, де випадає максимум опадів протягом року

В якому місці Європи найбільше дощових днів на місяць, де зафіксовано максимальний середньодобовий рівень опадів, коли краще планувати поїздку, щоб уникнути злив? Фахівці проаналізували дані World Weather Online та дали відповіді на ці запитання.

1. Берген, Норвегія

Норвезький Берген посів перше місце у рейтингу найдощливіших міст Європи. У цьому місті не лише найвища середня кількість дощових днів на місяць — 12,7, а й найвищий середньодобовий рівень опадів — 8,8 мм. Але, виявляється, зливи можуть робити справжні дива! Розташований на південно-західному узбережжі країни, Берген оточений пишними зеленими горами та вражаючими фіордами та захоплюючими пейзажами. Це робить його ідеальним місцем для аматорів активного відпочинку.

2. Сандерленд, Великобританія

Другим після Бергена дощове місто в Європі виявився британський Сандерленд. Це портове місто розташоване на північному сході Англії прямо на березі Північного моря. У Сандерленді справді багато опадів цілий рік, але особливо у зимові місяці — у грудні та січні, коли в середньому трапляється 15 дощових днів на місяць. А ось у квітні найменше дощових днів — лише сім, тож можна запросто провести цілий день на пляжі. Якщо йтиме дощ, рекомендуємо скоротати час в одному з музеїв або пабів.

3. Глазго, Шотландія

Завдяки своєму північному розташуванню та близькості до Атлантичного океану, Глазго отримав стійкий морський клімат. Він характеризується вологістю та опадами, що не припиняються протягом усього року. Найбільше дощів тут випадає у січні та грудні — у середньому 14 дощових днів на місяць, а найменше — вісім — у квітні. Але це не проблема. Глазго може багато чого запропонувати навіть у погану погоду. Чого варте лише відвідування художнього музею! Немає настрою долучитися до мистецтва? Тоді вирушайте дегустувати віскі в якусь місцеву винокурню.

4. Брашов, Румунія

На четвертому місці по «дірявому небу» знаходиться Брашов, химерне середньовічне місто в румунському регіоні Трансільванія. У Брашові в середньому буває 8,4 дощових днів і 4 мм опадів на день щомісяця на рік. Місто оточене чудовими Карпатськими горами, що робить його ідеальним місцем як для міських екскурсій, так і для любителів відпочинку на природі. Поїздка до Брашова була б неповною без відвідування самого замку Дракули, також відомого як замок Бран. Знаменита на весь світ пам’ятка знаходиться всього в 30 хвилинах їзди від міста і є готичним дивом, яким можна милуватися в будь-яку погоду.

5. Аугсбург, Німеччина

Замикає першу п’ятірку дощових міст Європи німецький Аугсбург, розташований на півдні країни, в регіоні Баварія. У середньому дощ тут триває вісім днів на місяць, а середньодобова кількість опадів становить 4,2 мм. Але дощ не заважає туристам, які приїхали в це маленьке, затишне і напрочуд гарне містечко. Прогуляйтеся Старим містом, а після огляду визначних пам’яток відпочиньте в кафе за чашкою кави і тістечком. Тим, хто особливо боїться дощу, рекомендуємо приїхати до Аугсбурга у листопаді, коли ймовірність опадів мінімальна.