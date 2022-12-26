Стюардеса назвала, з якої країни найогидніші пасажири на борту

Найбільш огидні пасажири на борту авіалайнерів – британці. Таке спостереження зробила стюардеса Крістіна Галвідайт, яка пропрацювала в одній із найбільших світових авіакомпаній 6 років.

У розмові з The Telegraph вона поділилася своєю думкою про британських пасажирів і заявила про просту причину, чому вона найменше любила зустрічати їх на борту літака. «Британці, як правило, починають пити або навіть починають випивати в аеропорту, незалежно від часу доби, тому багато хто вже сідає в літак п’яним або, принаймні, напідпитку — і в повітрі продовжує свої веселощі. Я людина зі Східної Європи, і я більше ніде не бачила таку культуру», — висловила свою думку бортпровідниця.

Хоча існують суворі правила вживання алкоголю щодо того, скільки авіакомпанії можуть подати кожному пасажиру спиртного, багато громадян Великобританії знайшли інші способи легального вживання алкоголю на борту літака. Як правило, це походи до магазинів дьюті-фрі. «Британці – найгірші пасажири, з якими доводиться мати справу з погляду деструктивної поведінки», – додала вона.

Співробітниця авіакомпанії також розповіла про особливості інших пасажирів, які її дратували. До них відносяться туристи, що загороджують прохід, батьки, які дозволяють своїм дітям влаштовувати заворушення на борту, і всі, кому потрібно кілька разів нагадувати необхідність пристібатися ременями безпеки.

Особлива категорія мандрівників – ті, що ставлять найдратівливіші питання бортпровідникам. «Здається, ніхто не знає, як відчинити двері туалету, хоча перед ними є табличка, яка пояснює, як це зробити», — навела приклад співрозмовниця.

Втім, стюардеса назвала і тих, хто, на її думку, практично ідеальний турист. Це громадяни континентальної Європи, особливо зі Скандинавії. Вони ведуть себе найкраще, тому це найулюбленіші нею пасажири на борту.