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Велика БританіяТуризм

Стюардеса назвала мандрівників із Британії найгіршими пасажирами літаків

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стюардеса назвала мандрівників із Британії найгіршими пасажирами літаків

Британські мандрівники — найскладніші та найгрубіші пасажири літаків. Таким спостереженням поділилася стюардеса Крістіна Галвідайт.

За її словами, з британцями найважче мати справу тому, що вони багато випивають як до польоту, так і повітря. В авіакомпаніях існують суворі правила вживання алкоголю на борту, проте саме жителі Великобританії примудряються проносити спиртні напої, передає The Telegraph.

“Британці — гірші пасажири, з якими доводиться мати справу з погляду деструктивної поведінки”, – заявила Галвідайт.

Також стюардеса поділилася іншими дратівливими типами мандрівників. До них вона віднесла туристів, що загороджують прохід, батьків з дітьми, що хуліганять, і людей, яким необхідно кілька разів нагадувати про необхідність пристібатися ременями безпеки.

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