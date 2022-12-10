Страйки на кордоні Великобританії загрожують різдвяним хаосом для поїздок і скасуванням рейсів

Мандрівники, які прибувають до найбільших аеропортів Великобританії в різдвяний період, можуть зіткнутися із серйозними затримками і навіть ризиком скасування рейсів внаслідок страйку співробітників британських прикордонних служб.

Високопоставлений представник прикордонних сил Великобританії повідомив газеті i, що “мандрівники можуть чекати довгих черг в аеропортах, порушених страйком. Ми очікуємо таких же черг, як під час усіх проблем з протоколом Covid влітку 2021 року, коли черги від 10 до 12 години не були рідкісними”.

“Пасажирам також слід очікувати відміни рейсів через брак персоналу, – додали вони, – тому перед поїздкою їм слід зв’язатися зі своїми авіакомпаніями”.

Профспілка працівників державних та комерційних служб (PCS) проголосувала за страйк з питань заробітної плати та умов праці з 23 грудня до кінця року, за винятком 27 грудня, який торкнеться всіх великих аеропортів Великобританії.

Страйк загрожує зруйнувати плани різдвяних поїздок тисяч людей, які прибувають з усього світу, включаючи британців, які мешкають закордоном та сподіваються повернутися додому на святковий період або залишити країну, щоб насолодитися лижним відпочинком. Вони також зачіпають тисячі рейсів, які мають зробити зупинку у Великій Британії перед вильотом до Північної Америки чи інших пунктів призначення.

За оцінками британських ЗМІ, до двох мільйонів пасажирів забронювали квитки на різдвяні рейси до Великобританії та назад принаймні на 10 000 рейсів, які мають прибути до постраждалих аеропортів.

Де відбуваються страйки?

Близько 1000 співробітників прикордонних служб вийдуть на страйк у всіх завантажених аеропортах Великобританії, включаючи Хітроу (термінали 2, 3, 4 і 5), Гатвік, Бірмінгем, Манчестер, Глазго, Кардіфф, а також порт Ньюхейвен.

Страйки в основному торкнуться паспортного контролю для Великобританії, оскільки 75% співробітників паспортного контролю є членами профспілки PCS.

Різдво і так є одним із найнапруженіших туристичних періодів у році, а страйк співробітників прикордонних служб, швидше за все, призведе до серйозних затримок та скасування рейсів. Деякі британські ЗМІ навіть повідомляють, що пасажири можуть залишитися чекати своїх літаків на злітно-посадковій смузі, що згодом вплине на інші рейси, що прибувають.

Хоча паспорти на рейсах, що вилітають, зазвичай не перевіряються, літаки, що прибувають, часто розвертаються і відправляються в наступний рейс протягом години або двох. Якщо черги на приліт настільки великі, що пасажири залишаються на злітно-посадковій смузі, рейси, що вилітають, будуть затримані, а вильоти можуть бути скасовані.

Представник Міністерства внутрішніх справ Великобританії у своїй заяві сказав, що “пасажири мають бути готовими до можливих збоїв”.

Різні постраждалі аеропорти зробили попереджувальні заяви, очікуючи великих затримок та скасування рейсів.

“Ми очікуємо, що авіакомпаніям доведеться скасувати деякі рейси в дні, зачеплені страйком, щоб забезпечити відповідність кількості пасажирів, що прибувають, з меншою кількістю ресурсів прикордонної служби Великобританії”, – йдеться у заяві представника аеропорту Манчестера. “Прибульцям також слід бути готовими до того, що в дні страйку черги на імміграційному контролі будуть набагато довшими через скорочення чисельності співробітників прикордонної служби”.

Представник Хітроу сказав: “Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що імміграційний та митний контроль може зайняти більше часу у піковий час у дні страйку… Пасажирам рекомендується перевірити статус свого рейсу у своєї авіакомпанії перед поїздкою”, – додали вони.

Міністр транспорту Великобританії, баронеса Вірі, заявила, що “уряд має заходи щодо пом’якшення наслідків”, які, як передбачається, включають армійський персонал і добровольців, які замінюють страйкуючих співробітників.

Що робити, якщо у мене заброньовані квитки?

Оскільки про страйк було оголошено щойно, звичайні правила скасування рейсів все ще діють (поки що), тому поки не скасовуйте свій рейс. Однак якщо ваш рейс скасовано авіакомпанією, що очікується в найближчі тижні у багатьох перевізників, до вас будуть застосовані ваші звичайні права, включаючи можливість перельоту іншим маршрутом, навіть іншою авіакомпанією, якщо це необхідно, і надання готелю, якщо ви залишаєтеся на ніч.

Однак варто зазначити, що оскільки Різдво в будь-якому випадку є піковим періодом для подорожей, пошук додаткових місць через скасування рейсів може бути ускладнений.

Поки що неясно, чи будуть скасовані рейси, коли і скільки. Скасування очікується у всіх великих аеропортах, які радять пасажирам перевіряти статус своїх рейсів перед поїздкою.

Тим, хто має намір вирушити у подорож, слід очікувати серйозних затримок на паспортному контролі та стежити за статусом свого рейсу найближчими тижнями.