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Велика БританіяТуризм

Секретні тунелі часів Другої світової війни відкриють для туристів у Лондоні

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Секретні тунелі часів Другої світової війни відкриють для туристів у Лондоні

У Лондоні планують відкрити нову туристичну пам’ятку – секретні тунелі часів Другої світової війни. Докладніше передає CNN.

Ці тунелі настільки секретні, що колись були під захистом Закону про державну таємницю Великої Британії. Проєкт буде розроблений командою, до якої входять архітектори сінгапурських “Садів біля затоки” та лондонської електростанції “Баттерсі”.

Однак це станеться лише в тому випадку, якщо керівник компанії з управління активами Macquarie Group Ltd. Ангус Мюррей, який викупив підземні ходи, отримає схвалення реалізації плану.

Секретні тунелі часів Другої світової війни відкриють для туристів у Лондоні

“Історія тунелів, їх масштаб і розташування між лондонським Голборном та історичною Сквер-Майл можуть перетворити ці тунелі на одне з найпопулярніших туристичних місць Лондона”, – сказав Мюррей.

Мюррей розраховує укласти угоди з Warner Bros., Discovery та Amazon.com Inc., які зараз володіють правами на фільми про Джеймса Бонда. Він також хоче зберегти найглибший бар у Великобританії – улюблене місце інженерів, що працювали під землею, та інших робітників.

Секретні тунелі часів Другої світової війни відкриють для туристів у Лондоні

План реконструкції за попередніми розрахунками коштуватиме 269 мільйонів доларів, а відкриється туристичний об’єкт не раніше 2027 року.

До речі, лондонські тунелі були побудовані у 1941 та 1942 роках. Їх мали використовувати як притулок від бомб для лондонців під час Другої світової війни. Але так і не використовували за призначенням.

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