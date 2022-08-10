Ryanair повідомив, як швидко закінчиться колапс авіасполучення в Європі: виявилося, що він триватиме надто довго

Якщо авіаіндустрія не почне «масової компанії з набору персоналу», то наступного літа туристів знову чекають кошмари авіахаосу. А поки що рік збоїв авіарейсів по всій Європі триває.

“Затримки управління повітряним рухом у Європі стали гіршими за всю історію повітроплавання”, – заявив виконавчий директор Ryanair Едді Вілсон. При цьому він зазначив, що в Європі все ще на 10-15% менше авіатрафік, ніж у «доковідні» часи.

Експерт навів такі цифри: в останній тиждень липня у європейському повітряному просторі в середньому відбувалося близько 30.7 тис. рейсів на день. Їхня загальна затримка становила 117 624 хвилини щодня. При цьому на рахунок погоди припало менше третини затримок. Решта — проблема з пропускною спроможністю аеропортів і нестачею персоналу.

“Це рекорд за кількістю затримок”, – додав керівник європейського лоукостера і приголомшив туристів сумним прогнозом. «Є ймовірність, що це триватиме й наступного літа, якщо авіаперевізники не поєднають свої зусилля зараз. Поки що в Європі на 10-15% менше трафіку порівняно з 2019 роком, але ми ніяк не можемо увійти до стабільного ритму роботи, і у нас найгірші затримки за всю історію». Далі він заявив, що всім перевізникам та аеропортам необхідно розпочати «масову компанію з набору персоналу».