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Приватний літак розбився на очах у дітей біля найбільшого музею авіації Великої Британії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Приватний літак розбився на очах у дітей біля найбільшого музею авіації Великої Британії
Cambs News/Bav Media

Приватний літак зазнав аварії на аеродромі Імперського військового музею в Даксфорді, Великобританія.

За інформацією джерела, аварія сталася 26 березня. Імовірно, авіакатастрофа сталася на очах у школярів, які цього дня прийшли до музею.

Приватний літак розбився на очах у дітей біля найбільшого музею авіації Великої Британії
twitter/ IWM Duxford

“Колір розбитого фюзеляжу літака і частково видима реєстрація на ньому відповідають кольору приватного легкого літака Cirrus SR-22 Turbo, зареєстрованого на аеродромі Даксфорд. Дані польоту FlightRadar24 показують, що літак вилетів з Даксфорда о 13:21 і кружляв над аеродромом на протязі 19 хвилин, а потім звалився”, – повідомили у музеї.

Про постраждалих не повідомляється, хоча зазначається, що після НП медики робили штучне дихання людині, яка лежала поряд із уламками.

Приватний літак розбився на очах у дітей біля найбільшого музею авіації Великої Британії
twitter/ IWM Duxford

IWM Duxford — найбільший британський музей авіації, де є злітно-посадкові смуги та виставкові ангари, де виставлені сотні літаків.

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