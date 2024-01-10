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АвстраліяТуризм

У Австралії літак з туристами зазнав аварії, і всі залишилися живі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Австралії літак з туристами зазнав аварії, і всі залишилися живі

Легкомоторний літак із американськими туристами розбився на острові Великого Бар’єрного рифу в Австралії. Рятувальники, які прибули на місце авіакатастрофи, були приголомшені тим, що всі люди, що знаходилися на борту повітряного судна, залишилися живими, передає 7news.

За даними порталу, літак розбився 8 січня майже відразу після зльоту – він врізався в дерева, а потім перекинувся біля самої землі і впав. На його борту, крім пілота, перебували дев’ять туристів, включаючи 14-річну дівчинку.

Внаслідок катастрофи люди отримали різні травми, у тому числі переломи та струси, проте всі вони залишилися живими. Рятувальники прибули на місце аварії протягом години. Вони виявили, що всі постраждалі змогли самостійно вибратися з-під уламків літака.

Люди були на вертольотах доставлені до шпиталю.

“Практично не постраждати в подібній катастрофі – це просто неймовірно”, – сказали після операції з порятунку співробітники екстрених служб.

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