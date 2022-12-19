Повальне банкрутство ресторанів у Великій Британії: туристам стає ніде ні поїсти, ні попити, песимізм наростає

Поїсти у Великій Британії може незабаром стати проблемою — ресторани країни накрило повальне банкрутство. Про це попереджають британські ЗМІ, посилаючись на дані консалтингової компанії Mazars. При цьому різдвяний сезон не викликає у рестораторів наснаги, песимізм лише наростає.

Усього кількість ресторанів, що збанкрутували у Великій Британії, за останній рік збільшилася на 60%. Основними причинами назвали високу вартість життя, низький попит та високі витрати. Загалом свої двері закрили 1567 ресторанів, з них 453 за останні три місяці. Минулого року кількість ресторанів, що закрилися, склала 964.

«Зараз кількість банкрутств у ресторанах Великобританії більша, ніж під час пандемії. Збільшення витрат, зростання вартості кредиту, послаблення споживчого попиту створюють негативну комбінацію», – заявила Ребекка Дейкр, один з експертів Mazars. Вона запевняє, що ресторатори кажуть, що ніколи не бачили, щоб стільки негативних елементів зібралося воєдино.

При цьому у зимовому сезоні ресторатори на високий попит не розраховують. «Ресторани чекає дуже важкий зимовий період. За нормальних умов період Різдва є періодом підтримки бізнесу», – зазначила експерт.