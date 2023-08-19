У Греції ресторан здер з туриста 700 євро за чотири напої з закускою, і потрапив до газет

«Злодіями та шахраями» назвали в грецькій пресі сумнозвісний ресторан на острові Міконос під назвою DK Oyster. Пляжний заклад громадського харчування вкотре потрапив до газет за те, що здерло з туриста 700 євро всього за чотири напої із закускою.

Як повідомляє грецька преса, на ресторан майже одночасно поскаржилися кілька туристів. Один із них, британець, заявив, що з нього взяли величезні 612 фунтів стерлінгів за чотири напої та із закускою. “Така сума взагалі приголомшує, особливо коли раптово бачиш її в рахунку”, – прокоментували греки.

Другу заяву, після якої попередження щодо ресторану навіть освіжив відомий туристичний портал TripAdvisor, зробив обурений італієць. Саме він назвав ціни в пляжному ресторані «образливими», а сам ресторан «найбільшими шахраями та злодіями на Міконосі». «Нас переконували посидіти там безкоштовно, і нас жодного разу не поінформували про завищені ціни на їжу та напої. Ми випили три апельсинові соки, один Aperol Spritz і середню порцію кальмарів та креветок, у результаті мені потрібно було заплатити 711,00 євро», – обурився він.

Також турист заявив, що у цьому ресторані «працюють великі шахраї та злодії Міконоса», які завдають шкоди іміджу острова. «Якби в мене був час, я зателефонував би в поліцію, але нам потрібно було повернутися на корабель. Вони мають бути закриті!», – закликав італієць.

Зазначимо, що середня вартість пива на Міконосі становить близько 5 євро, а обід із трьох страв на двох коштує близько 90 євро. При цьому щодо ресторану той самий Tripadvisor розмістив «попередження про небезпеку» після низки скарг.

Нагадаємо, що цього літнього сезону спливає чимало скарг щодо нових способів здерти гроші з туристів. Наприклад, під час відпустки в Альбі в Італії з двох туристів ресторан зажадав додаткову плату за використання другої чайної ложки. Пара замовила один десерт, щоб поділити його на двох, але це виявилося не безкоштовно. Туристи замовили каталонський крем – ласощі, трохи схожі на крем-брюлі. Зазвичай поділ одного десерту не вимагає додаткових витрат, але у закладі виявилася своя думка з цього приводу, і в рахунок була включена додаткова плата у розмірі 1,50 євро. Вона значилася як due cucchiaini, тобто, “дві чайні ложки”.

Не безкоштовною послугою виявилося і поділити сендвіч – бар «Гера-Ларіо» на озері Комо, раніше привабливе місце для туристів, був раптово закритий після того, як один із мандрівників виявив на квитанції суму 2 євро за розрізання сендвіча на дві половини для подачі на двох. Про це було чітко зазначено у загальному рахунку. Фотографію чека з цією незвичайною надбавкою було опубліковано в інтернеті та викликало бурхливе обговорення.

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