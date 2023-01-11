У Данії закривається найкращий ресторан світу

Як повідомляє The New York Times, ресторан Noma у Копенгагені (Данія), який неодноразово був визнаний найкращим рестораном світу, перестане приймати відвідувачів з 2024 року.

Шеф-кухар закладу Рене Редзепі пояснив, що рішення ухвалене через регулярні переробки співробітників та погані умови праці. Після закриття ресторан перепрофілюють у харчову лабораторію.

Оригінальні страви, які були неодноразово удостоєні високих нагород, виявляються надто складними та дорогими у виробництві. Справа не окупається незважаючи на те, що менше ніж на 500 доларів з особи в Noma пообідати не вдається. Серед місцевих страв, наприклад, — запечене серце оленя на подушці зі свіжої сосни і шафранове морозиво у вазі з бджолиного воску.

Виробництво таких кулінарних шедеврів коштує величезних зусиль та роботи багатьох десятків людей.

Власники підкреслюють, що зі схожими проблемами стикаються багато ресторанів вищого класу і, можливо, слід принципово переглянути їхню бізнес-модель і навіть «повністю переосмислити» ресторанну індустрію.

Noma відкрився в Копенгагені у 2003 році, він спеціалізується на скандинавській кухні. Ресторан ставав найкращим у світі у 2010, 2011, 2012, 2014 та 2021 роках. Він також має три зірки гіда «Мішлен».