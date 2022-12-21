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ТуреччинаТуризм

У Туреччині збанкрутував найвідоміший перевізник туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині збанкрутував найвідоміший перевізник туристів

Найвідоміший перевізник туристів у Туреччині – автобусна компанія Varan Turizm (хто бував у Туреччині – той обов’язково стикався з логотимом цієї компанії у вигляді кентавра, що стріляє з лука) оголосила про своє банкрутство. Компанія працювала з 1946 року і вважалася найвідомішою туристичною транспортною компанією у Туреччині в даному секторі. Втім, у Туреччині запевняють, що перевезення автобусами Varan продовжуються.

Офіційно компанія була визнана банкрутом ще 30 листопада, наразі про це офіційно оголосили. Як повідомляють турецькі ЗМІ, компанія лідирувала у цьому секторі до 2017 року. У 2017 році вона потрапила у фінансові труднощі, і контроль над нею перейшов до банків-кредиторів, потім він перейшов до компанії Varan Grup Turizm Anonim Şirketi, заснованої в Анкарі в жовтні 2019 року Кемалем Соганджі та Фатіхом Ісламом.

Проте випливти Varan Turizm не вдалося: 2-й Господарський суд першої інстанції Бакиркея ухвалив рішення про банкрутство Varan Turizm Seyahat Anonim Şirketi 30 листопада 2022 року. Відносно компанії порушено справу про банкрутство, і розпочався процес ліквідації. При цьому турецькі ЗМІ особливо наголошують, що автобуси Varan ходять без перерви. До речі, ті туристи, хто любить подорожувати самостійно і активно пересуватися країною в пошуках різних визначних пам’яток, користувалися в Туреччині послугами автобусних перевезень Varan.

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