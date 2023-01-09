Експерти розповіли, як поводитись у ресторанах у різних країнах

У кожній країні є свої гастрономічні особливості, і якщо в Україні некультурно базікати з набитим ротом, то у Франції на вас косо подивляться лише тому, що ви відкушуєте від хрусткого багета величезні шматки, а не відщипує від нього невеликі шматочки. “ДІП” розповість про інші негласні правила поведінки в ресторанах.

Китай

Якщо ви звикли накручувати китайську локшину на палички, то терміново відучіться. У Китаї локшина – ознака довголіття, тому її потрібно так, щоб вона в жодному разі не розірвалася. Самі китайці, наприклад, втягують її в рот разом із повітрям.

Італія

Італійці ставляться до їжі дуже серйозно, тому вони мають негласний розподіл страв. Сніданок, обід та вечеря складається з тих продуктів, які прописані в цих правилах. І якщо ви замовите капучино опівдні, щоб підбадьоритися, місцеві тут же назвуть вас некультурним.

Франція

Оплачувати рахунок разом із жінкою порівну – страшний гріх для француза. Тільки некультурний чоловік може натякнути своїй обраниці на вартість її салату. Щоб конфузу вкотре не відбувалося, жінки просто не беруть із собою сумочку, показуючи тим самим, що всі витрати за чоловіком.

Іспанія

У кожному закладі, що поважає себе, серветки з підлоги не прибирають. Вважається, що чим більше серветок розкидано, тим популярнішим є ресторан. До речі, вечеря в іспанців починається о 21:00, і якщо за вечерею ви вирішили розслабитися за келихом чогось міцного, то можете сміливо замовляти тільки алкоголь: вам обов’язково принесуть до нього безкоштовну закуску.

Туреччина

У турецьких ресторанах на вас можуть подивитися косо, якщо ви торкнетеся тарілки лівою рукою, яка вважається нечистою. А ще не варто фривольно сидіти за столом, ви можете ненароком образити турка, показавши йому підошву вашого взуття.